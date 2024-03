La primera foto de Kate Middleton, muy seria, tras su grave operación quirúrgica

La princesa de Gales ha salido en coche junto a su madre en la primera imagen que se capta a Kate Middleton tras su delicada operación abdominal en el mes de enero. El postoperatorio se complicó y llegó a temerse por la vida de la esposa de Guillermo de Inglaterra.

Con el príncipe de Gales asumiendo la representación de su padre, Carlos III, mientras se recupera del cáncer detectado, y con la reina consorte, Camila, de descanso en esta semana, se ha publicado en el Reino Unido la primera imagen de Catalina de Gales tras la operación.

En esa foto aparece la madre de la princesa, Carole Middleton, conduciendo un coche en el que su hija, con semblante serio, viaja como copiloto. El momento ha sido captado en los alrededores del castillo de Windsor, en un desplazamiento privado en el que madre e hija compartían el momento para un compromiso personal.

La fotografía ha sido incluso bien recibida por los medios británicos ya que en parte es tranquilizadora sobre el estado de la princesa de Gales al no haber tenido ninguna aparición de ella desde la intervención a finales de enero. Casi dos meses después, reaparece Kate, quien según el palacio de Kensington volvería a sus obligaciones y compromisos oficiales tras Semana Santa. La familia real necesita de su participación, más cuando en estos momentos ya existe incertidumbre sobre la salud y el futuro de su suegro, Carlos III.

Kate Middleton seen for the first time in months riding in the passenger seat of a car being driven by her mother. pic.twitter.com/j0GVr3YUbj