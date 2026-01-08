La primera fotografía de Mario Casas y Melyssa Pinto: ¡juntos sí, pero de espaldas!

Mario Casas y Melyssa Pinto han comenzado el año más enamorados que nunca. La feliz pareja, después de nueve meses de relación sentimental, ha dado un paso adelante en la pasada jornada de Reyes Magos. Y es que el actor de Los hombres de Paco y la exconcursante de La isla de las tentaciones han compartido al fin su primera fotografía juntos en las redes sociales, un hecho significativo teniendo en cuenta el hermetismo que siempre ha caracterizado al intérprete con los asuntos de su vida privada.

De este modo, la pareja demuestra que la relación atraviesa un dulce momento que han querido compartir con todos sus seguidores. Mario y Melyssa han disfrutado de unos días de descanso en París, la ciudad del amor. “Felices Reyes”, ha sido el mansaje que ha escrito el actor junto a un emoticono de un corazón y un carrusel de imágenes de su visita a Disneyland París. En dos de las fotografías aparece de espaldas junto a Melyssa. La creadora de contenido ha reaccionado a la publicación con un emoticono de un corazón blanco.

Desde que se supo que el actor y la influencer estaban juntos, ambos han optado por la callada por respuesta cuando los medios se han referido a su situación sentimental. En una de sus apariciones públicas, Melyssa dejaba un mensaje revelador. “La verdad es que yo creo que en la vida hay muchas etapas y ahora mismo estoy en una que prefiero guardar bien guardadito todo lo que el corazón siente”, declaraba el pasado mes de octubre en un evento publicitario.

La cosa no quedó ahí porque la exconcursante de La isla de las tentaciones aseguraba que nadie le iba a quitar a Mario Casas con una curiosa comparativa. “Hace poquito vi en Instagram una publicación en la que había un caramelo desenvuelto y otro envuelto, el que estaba desenvuelto, había como muchas hormigas que se lo podían comer. Pues mi caramelito está cerradito, bien guardadito, y no se lo va a comer nadie”, dijo la diseñadora catalana.