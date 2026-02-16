Las primeras palabras de Tamara Gorro tras conocerse su relación con Cayetano Rivera

El inesperado romance de Tamara Gorro y Cayetano Rivera sigue despertando un gran interés. Ambos llevan varios meses conociéndose en secreto, pero como suele ocurrir en estos casos finalmente ha salido a la luz. La pareja había sido vista en el aeropuerto con motivo de un viaje que han realizado junto a un grupo de amigos. Por ello, desde el programa ¡Vaya fama! han decido hacer guardia y esperar la llegada del torero y la influencer al aeropuerto.

El viaje de la pareja ha coincidido con una fecha señalada en el calendario para los enamorados: San Valentín. No sabemos si el viaje guarda alguna relación con la fiesta del amor, pero ambos han disfrutado de los paisajes paradisíacos de Maldivas alejados de los focos.

Almudena del Pozo, colaboradora de ¡Vaya fama!, ha asegurado que el entorno de Tamara le ha comunicado que la intención de ambos es llevar la relación con naturalidad. “Cuando lleguen, lo que van a hacer es darle absoluta normalidad a lo suyo”, ha empezado diciendo.

La periodista ha ofrecido más detalles de cómo le ha sentado la noticia a Tamara. La colaboradora de Y ahora Sonsoles había mantenido en secreto sus encuentros con el torero. “Es verdad que, la semana pasada, cuando salió la noticia, ella sobre todo, se agobia muchísimo porque hay gente muy importante para ella a la que no le había contado nada, simplemente les había contado que estaba ilusionada con una persona, pero no había contado más datos. Una vez que ha pasado todo esto, una vez que ha pasado esta semana, una vez que han pasado ellos de vacaciones, disfrutando, está la cosa mucho más tranquila”, ha explicado.

Según Almudena del Pozo, Tamara y Cayetano solo quieren disfrutar del momento y que la relación vaya fluyendo con normalidad. “Lo que quieren hacer cuando lleguen al aeropuerto es darle esa normalidad. Entienden, obviamente, que no están haciendo nada malo, que son dos personas solteras, adultas, estupendas, disfrutando del momento y del uno del otro y que le quieren dar, pues eso, normalidad absoluta, ni esconder ni llegar haciendo una fiesta. Normalidad con los compañeros que estén allí”, ha insistido.

El programa ¡Vaya fama! también ha podido hablar con Tamara Gorro tras conocerse su relación con Cayetano Rivera. Ha sido a través de un mensaje. “Está bien, está contenta, se la ve feliz, pero ha recibido muchos mensajes, se siente abrumada con la situación mediática”, han comentado desde el espacio de Telecinco. “No quiero decir nada. Ya sabes que, estar en este lado, no me gusta nada”, ha manifestado Tamara.