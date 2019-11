Andrés de York no se mueve de Buckingham

El príncipe Andrés seguirá trabajando para su madre, la reina Isabel II. Su tarea a partir de ahora, en concreto, será la de organizar eventos en los palacios de Buckigham y Saint James. Al parecer, Isabel de Inglaterra, lejos de retirarle su apoyo completamente, ha decidido que el duque de York pase a un segundo plano de cara al público, pero tampoco le ha dejado en la estacada. Como madre que es y a pesar del escándalo Epstein, Isabel II se ha asegurado que a su segundo hijo no le falte de nada en esta nueva etapa profesional que ha emprendido desde que el miércoles envió un comunicado anunciando que abandonaba sus deberes "oficiales".

Triste aniversario de bodas el que tuvo la reina Isabel el miércoles, fecha en la que precisamente se cumplían 72 años de su enlace con Felipe de Edimburgo. La soberana británica, con la mejor de sus sonrisas, tuvo que enfrentarse el mismo día del anuncio del príncipe Andrés, a la entrega de un premio internacional en Chatham House. Su presencia no estaba confirmada pero como los galardonados eran el científico inglés David Attenborough, viejo amigo de la monarca, y Julian Hector, jefe de la Unidad de Historia Natural de la cadena BBC, la reina Isabel no pudo por menos que asistir al acto. Incluso se permitió bromear asegurando que no sabía qué día era. "¡Bueno, por supuesto, sé cuál es la fecha!", comentó entre risas.