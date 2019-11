Carlos de Inglaterra celebra su cumpleaños con Katy Perry

En la India y a miles de kilómetros de su familia. Así es como el príncipe Carlos ha pasado el día de su 71 cumpleaños. Ha sido a través de las redes sociales como sus hijos Guillermo y Enrique, y su mujer Camilla Parker Bowles le han felicitado con mensajes muy cariñosos. Pero ninguno ha estado junto a él para soplar las velas. En esta ocasión sus deberes como heredero al trono han hecho que tuviera que sacrificarse y pasar solo su aniversario.

Pero ya que no le quedaba más remedio que estar sin su familia, entre otras cosas porque Camilla ha preferido no viajar a este compromiso oficial, él ha hecho lo posible para pasar un buen día y hacerlo bien rodeado. Pese a no estar su esposa, Carlos de Inglaterra ha celebrado su cumpleaños junto a Katy Perry, junto a la que asistió a una reunión en Mumbai. El hijo de Isabel II, quien es admirador de la cantante, no dudó en subir una foto con ella a su Instagram.

La artista también empleó las redes para felicitar al príncipe de Gales por su aniversario. "Felicísimos 71 años a su Alteza Real el príncipe Carlos. Ha sido un placer pasar un poco de tiempo con usted y con algunas mentes brillantes de la India que buscan soluciones increíbles para hacer del país un lugar más maravilloso a través de su organización, The British Asian Trust (...)"