Sólo unos días después de que se confirmase su salida definitiva de la familia real británica, la cadena CBS ha emitido una entrevista del príncipe Enrique de Inglaterra en el programa de James Corden, especial del que ya trascendieron algunas imágenes en las que se veía al nieto de Isabel II con el presentador en un autobús descubierto. Corden, amigo de Enrique y su mujer, Meghan Markle, se ha adelantado a la esperada charla con Oprah Winfrey prevista para el 7 de marzo en su programa y que, al parecer, está dando más de un quebradero de cabeza a la soberana inglesa.

Riendo a carcajadas y más natural que nunca, la entrevista de Enrique ya no parece la de un miembro de la realeza, más bien la de un famoso de Hollywood. Al comienzo del espacio, Corden recoge al príncipe en el autobús y le pide que suba, no sin antes abonar la tarifa por el viaje. Algo a lo que el duque de Sussex responde que no lleva dinero en efectivo y que es la primera vez que monta en un autobús de ese tipo, ya que a su llegada a Los Ángeles no estaba permitido por los confinamientos. El presentador hace una ruta por algunos lugares emblemáticos de la ciudad, incluida la casa en la que se rodó la serie El príncipe de Bel Air, momento que aprovecha para llamar a Meghan por teléfono e intentar convencerla de que es la vivienda en la que tienen que vivir. En esa llamada, la duquesa se refiere a su marido como "Has" y Corden no duda en preguntar si él también puede llamarlo así. "Tú no eres mi mujer", le contesta Enrique en broma.

Sin embargo, uno de los momentos más relevantes de la entrevista es cuando Enrique revela algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su hijo Archie y sobre su relación con su abuela, la reina Isabel. El duque de Sussex cuenta que Archie ha crecido mucho y que ya habla bastante. Al parecer, la primera palabra que pronunció fue "cocodrilo". El hijo del príncipe de Gales comentó también que Isabel II les regaló por Navidad una máquina para hacer gofres para su hijo: "mi abuela nos envió una gofrera, así que el desayuno ahora es un gofre de una mezcla orgánica que hace Meghan. Archie literalmente se despierta por la mañana y dice 'gofre'", narró entre risas.

El príncipe también se refirió a su salida de la casa real británica: "Fue dar un paso atrás en lugar de dimitir. Era un entorno muy difícil, como vio mucha gente. Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental. Era muy tóxico e hice lo que cualquier padre y esposo haría, quería sacar a mi familia de allí", sostiene. Enrique asegura que, a pesar de su marcha, mantiene una buena relación con su familia: "mis abuelos saben cómo usar el Zoom, hemos hecho Zoom varias veces, han visto a Archie corriendo". De lo que no hablaron es del último movimiento en cuanto a ellos por parte de la reina Isabel ni de la hospitalización del duque de Edimburgo, ya que el programa se grabó con anterioridad.