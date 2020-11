El príncipe Guillermo apoya la investigación a la BBC

El príncipe Guillermo quiere saber la verdad sobre las circunstancias en que su madre, Diana de Gales, aceptó la entrevista en la cadena BBC con el periodista Martin Bashir, en la que confesó sus infidelidades y las de su marido, el príncipe Carlos.

Veinticinco años después de la emisión de aquella exclusiva mundial, que golpeó de lleno a la familia real británica, la BBC ha ordenado una investigación independiente y ha designado a un juez retirado del Tribunal Supremo, John Dyson, de 77 años, para que la dirija e indague sobre la forma en que Bashir obtuvo la entrevita. El hermano de Diana, Charles Spencer, alega que el reportero coaccionó a la princesa utilizando numerosas pruebas falsas para convencer a la princesa y explotar su paranoia sobre un posible complot de los servicios secretos para acabar con su vida. Ahora es su hijo quien toma cartas en el asunto.

Establecer la verdad

En un comunicado emitido por el Palacio de Kensington, el duque de Cambridge deja claro que sigue el caso muy de cerca. Guillermo considera que "una investigación independiente es un paso en la dirección correcta y ayudará a establecer la verdad detrás de los actos que llevaron a la entrevista del (programa) Panorama y las posteriores decisiones tomadas en su momento por la BBC". El actual director general de la corporación pública, Tim Davie, ha prometido que se llegará al fondo del asunto.

En aquella entrevista Diana sacó a la luz las miserias de su vida conyugal. Confesó su relación sentimental con el capitán James Hewitt y acusó a su marido de adulterio con Camila Parker-Bowles, a la que aludió, sin pronunciar su nombre, con la famosa frase "en nuestro matrimonio somos tres". Aquellas revelaciones llevaron a la reina Isabel II a ordenar a la pareja que tramitara urgentemente el divorcio, que les fue concedido un año más tarde. Meses después, en agosto de 1997, Diana murió en un accidente de tráfico en París.

Falso embarazo

Spencer acusa a Bashir de 32 falsedades para convencer a su hermana, entre ellas el haber falsificado extractos bancarios, así como el contenido de un fax dando a entender que la entonces niñera de Guillermo y Enrique, Tiggy Legge-Bourke, estaba embarazada de un hijo del príncipe de Gales. También le acusa de haber hecho creer a la princesa que se hallaba bajo vigilancia de los servicios secretos del MI5.

En el pasado, la BBC ya había investigado dos falsos extractos de cuentas bancarias utilizados por el periodista, pero zanjó el asunto sin tomar medidas contra él, al saberse de una nota escrita a mano por la propia Diana asegurando que había tomado la decisión de hacer la entrevista sin presión o influencia alguna. La carta se extravió, pero reapareció la semana pasada.

Bashir, de 57 años, es ahora el corresponsal para asuntos religiosos de la BBC. Actualmente se encuentra de baja, recuperándose de una operación de corazón y de covid-19. Por el momento no se ha pronunciado sobre las alegaciones en su contra, aunque algunos medios aluden a que su estado no es tan precario ya como para no prestar declaración. Está previsto que la investigación dure seis meses.