El príncipe Enrique se va de la lengua

Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, conocidos en internet como Vovan y Lexus, son dos youtubers rusos que le han gastado una broma pesada al príncipe Enrique. Fingiendo ser Greta Thunberg, la joven activista medioambiental rusa, y su padre aprovecharon para sonsacarle sobre varios temas que nunca comentaría en público: el Megxit, el escándalo de su tío, el príncipe Andrés, el presidente Donald Trump y la relación de su esposa y él con el resto de la familia real británica.

Sobre su salida y la de su esposa de la agenda oficial de la corona inglesa, el duque de Sussex le dijo a la falsa Greta Thunberg que "no fue una decisión sencilla, pero que fue la más correcta para mi familia", ratificándose en la idea de que para ellos la familia es lo primero, especialmente su hijo Archie, quien cumple su primer año el próximo mes de mayo. "Es complicado, pero comenzaremos una nueva vida", agregó Enrique, quien también aclaró que Isabel II no los ha despojado de sus títulos, al contrario de lo que ha informado la prensa británica.

Otro de los temas que abordó con los bromistas fue el caso Epstein y la presunta implicación de su tío, el príncipe Andrés. El nieto de la reina Isabel apuntó que no tiene mucho que decir sobre eso, que "no tiene nada que ver con él ni con su mujer" y que están "completamente separados de la mayoría de su familia".

Y sobre Donald Trump también hablaron. El príncipe Enrique hizo referencia a que el mandatario tiene "sangre en sus manos", pues afirmó que los presidentes de varios países no están manejando de forma adecuada su agenda de trabajo. "No me importa decirles esto, el simple hecho de que Donald Trump está impulsando la industria del carbón es tan grande en Estados Unidos que tiene sangre en sus manos", dijo.

Durante la charla con la supuesta Greta Thunberg y su padre, el príncipe mantuvo un tono cercano con ellos. De hecho, pareció como si otra vez ya les hubieran realizado una entrevista. "Puedes llamarme como quieras. Enrique está bien. Esa es probablemente una conversación para otro momento", fueron las palabras con las que el duque de Sussex inició la conversación.

El audio original de la llamada telefónica se había subido en el canal de Vovan y Lexus en YouTube, Vovan222prank, pero fue eliminado. Sin embargo, los periódicos británicos The Sun y Daily Mail han acabado obteniendo una grabación de la llamada real. Según la prensa británica, fueron dos llamadas las que le hicieron al príncipe Enrique. Una en vísperas de Año Nuevo y la otra en enero, cuando los duques de Sussex acababan de anunciar su retirada como miembros de la Casa Windsor.