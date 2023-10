El puñetazo de realidad ante el dramático estado de salud de José Luis Gil

La vida de José Luis Gil cambió por completo en noviembre de 2021. El emblemático actor de La que se avecina sufría un ictus que hizo temer por su vida y que le mantuvo unos días ingresado en la UCI. Poco a poco se está recuperando de aquel bache, o mejor dicho socavón, que supuso un antes y un después en una dilatada trayectoria en el mundo de la interpretación.

Cuando está cerca de cumplirse dos años del ictus, el actor continúa arropado por su familia y alejado de la vida pública. Su familia ha centrado todos los esfuerzos en la recuperación, dejando a un lado su carrera televisiva. Hace unos días, Alberto Caballero, uno de los creadores de La que se avecina, fantaseaba con un posible regreso de José Luis Gil a la comedia vecinal. Aquellas palabras eran más un deseo que una información, ya que la persona encargada de dar vida a Enrique Pastor no se encuentra en condiciones para volver a una serie de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Gil Montijano (@irenegilmont)

Así lo ha querido manifestar su hija Irene, que ejerce de portavoz de la familia, y que junto a su madre son los dos principales pilares del actor. Sus palabras significan un portazo en toda regla a un hipotético regreso de su padre a la serie ambientada en el edificio de Contubernio 49. Irene ha publicado una fotografía junto a su padre en Instagram y ha actualizado su estado de salud, que sigue siendo bastante delicado.

“Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto”, ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Luis Gil (@jose_luis_gil_sanz)

José Luis Gil siempre será recordado por los dos personajes que ha encarnado en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Dos comedias que han contado con el beneplácito de la crítica y que le han otorgado una enorme popularidad. Los personajes de Juan Cuesta y Enrique Pastor siempre permanecerán en nuestra memoria.