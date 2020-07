Queen B: millonaria, influyente y combativa

Es la cuarta mujer con más ingresos del mundo, según Forbes, solo en el año 2019 habría superado los 73 millones de euros y su patrimonio, compartido con su marido Jay Z, rondaría los 890 millones. Beyoncé es la cantante más adinerada del planeta y también una de las personalidades más influyentes. La voz de la afroamericana se ha hecho oír de manera especial desde la muerte de George Floyd tras sufrir violencia policial. "No podemos normalizar este dolor. No les estoy hablando solamente a las personas negras. Si eres blanco, negro, o lo que sea, estoy segura de que te sientes desesperado por el racismo que está ocurriendo en Estados Unidos", dijo en un vídeo publicado en sus redes.

Férrea lucha contra el racismo

La reina del R&B apeló a sus seguidores a unirse a su lucha contra los "asesinatos sin sentido de seres humanos". La artista recordó los muchos actos violentos cometidos en el pasado sin consecuencias y abogó por dejar de mirar a otro lado. "Sí, alguien ha sido acusado, pero la justicia está muy lejos de lograrse", subrayó.Este paso al frente en su lucha contra la discriminación racial se produce pocas semanas después de su donación de seis millones de dólares para hacer frente a los estragos del coronavirus en Estados Unidos. "En las grandes ciudades estadounidenses, los afroamericanos suponen un número enorme de trabajadores en las ocupaciones indispensables. Necesitarán apoyo psicológico y cuidados", señaló el comunicado publicado en su página web.

Su faceta solidaria viene de lejos a través de las múltiples fundaciones que auspicia como Survivor, en su época en Destiny Child, y Shawn Carter, junto a su esposo, que en noviembre pasado celebró su primera gala benéfica.

La pareja parece fortalecida después de superar una profunda crisis en 2014. Dos años más tarde de aquellos rumores y de la mediática pelea que el rapero y Solange Knowles, la hermanísima de la cantante, mantuvieron en un ascensor del Standard Hotel tras la Gala MET, salió al mercado Lemonade, la confirmación musical de aquel bache sentimental, provocado por una infidelidad. El propio productor habló de su traición en una entrevista para The New York Times. "El porcentaje de divorcio es del 50% porque la mayoría no pueden mirarse a sí mismos. La parte más dura es ver el dolor que has causado en los ojos de otra persona, y lidiar con eso", reflexionó en multimillonario compositor.

La ganadora de 24 premios Grammy es este mes la reina de la plataforma Disney+. El 31 de julio sale a la luz Black Is King, un álbum visual escrito, dirigido y producido por la polifacética artista. El largo es una fábula sobre el periplo de un joven rey que descubre la traición, el amor y su propia identidad. Su música se inspira en The Lion King: The Gift, la banda sonora del remake animado de El Rey León, cuyo estreno en Londres hace casi un año procuró el encuentro entre Queen B y Meghan Markle. Mientras las dos estadounidenses hablaban, el príncipe Harry aprovechó para pedirle a Bob Iger, el mandamás de los estudios Disney, trabajo para su esposa.