Queman una estatua de Melania Trump en su pueblo natal de Eslovenia

La policía de Eslovenia está investigando quién ha podido quemar una estatua de madera de Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las cercanías de Sevnica, su pueblo natal.

La televisión eslovena RTV informa en su página web de que la figura, obra del estadounidense Brad Downey y elaborada por el esloveno Maxi, ardió el domingo pasado, coincidiendo con el aniversario de su colocación, el 5 de julio de 2019. "Los bomberos (...) apagaron el incendio, pero la escultura está dañada por el fuego", indicaron fuentes próximas a la cadena.

La obra de tamaño natural creada con una motosierra representa a la primera dama con un traje azul saludando desde la lejanía a su localidad natal de unos 5.000 habitantes. La escultura despertó muchas críticas porque no refleja el aspecto de Melania debido a su particular tallado. "Entiendo por qué la gente cree que no refleja su aspecto físico", señala Donwney sobre los comentarios críticos, aunque defiende que en su opinión la estatua era muy bella.

En enero pasado, una figura de madera que representaba de forma crítica a Donald Trump también fue quemada por desconocidos en el pueblo esloveno de Moravice, en el que se instaló un mes antes para atraer turistas. La escultura, de ocho metros de altura y titulada 'Estatua de la Libertad', representaba a Trump de forma sarcástica y fue realizada por el artista esloveno Toni Schlegel, que quiso con ella denunciar el auge del populismo en el mundo. La representación muestra a Trump con un traje azul y su tradicional corbata roja levantando el puño de su brazo derecho.