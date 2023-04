La dura rajada de Kiko Rivera contra Asraf Beno

Kiko Rivera es uno de los rostros vetados por Mediaset España. Ese hecho no le impide comentar el transcurso de Supervivientes a su manera, ya que no puede acudir a los platós de Telecinco para comentar el reality. Actualmente existen muchas formas de conectar con el público y el dj no ha querido quedarse atrás. A través de TikTok ha dejado varios vídeos en los que ha dado su opinión sobre el famoso formato de Telecinco. Esta edición cuenta con una amplia representación familiar con Manuel Cortés, Alma Bollo y Asraf Beno en Honduras.

El dj ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por su primo Manuel, con el que mantiene una buena relación. Lo contrario le sucede con su cuñado, Asraf Beno. Kiko ha arremetido duramente contra el novio de su hermana Isa Pantoja. “Quiero que se vaya Asraf porque no me cae bien y punto. Los iluminados de turno dirán: ‘ay, porque no es español, ¿no?’. No, porque es gilipollas”, ha declarado sin pelos en la lengua.

El directo de TikTok se ha convertido en la herramienta de comunicación del hijo de Isabel Pantoja. Kiko sigue erre que erre contra su familia y no le importa llegar a descalificar de manera reiterada al futuro marido de su hermana. “No me cae bien no porque no sea español, no me cae bien porque es tonto y gilipollas y punto. Y no me cae bien, no me cae bien y ya está”, decía a sus seguidores a través de la mencionada red social.

No ha sido la primera vez que Kiko ha cargado con dureza contra su cuñado. Eso sí, anteriormente lo había hecho sin recurrir al insulto. Hace unos días el dj denunciaba, en una de sus intervenciones por las redes sociales, que Supervivientes manipulaba a la audiencia para dejar en buen lugar a su cuñado. “Estáis viendo un programa de televisión, que no lo estáis viendo en directo, es editado. Ellos eligen lo que les va bien y lo que no les va bien. Está clarísimo, a mí no me van a engañar y no me voy a callar porque yo sé cómo funciona esto”, dijo sobre la manipulación de las imágenes que emite el formato producido por Bulldog TV.