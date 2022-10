La rajada monumental de Terelu Campos contra 'Sálvame'

Carmen Borrego ha sido esta semana el centro de la diana por parte de sus compañeros de Sálvame. Tras conocerse la exclusiva concedida a una revista para anunciar el embarazo de la mujer de su hijo, los compañeros de programa la han acusado de llevar a cabo un doble discurso. Las críticas vertidas sobre Carmen han encontrado la defensa incondicional de su hermana Terelu Campos. La presentadora ha llamado en directo al programa para intentar calmar las aguas y defender la postura de su hermana. La situación, lejos de aclararse, fue a mayores y las críticas contra la exclusiva de Carmen no casaron por parte de sus compañeros.

Horas más tarde, Terelu Campos ha vuelto a pronunciarse sobre lo sucedido en un evento. Según Terelu, su hermana puede dar las exclusivas que estime oportunas, ya que ese tipo de material informativo son parte del contenido del programa de Telecinco. Ha declarado que no entiende las críticas y ha añadido que en Sálvame “hay una carga de cinismo increíble”.

Todo esto ha llegado cuando se ha conocido el contenido de unos audios de la nuera de Carmen Borrego. En esos audios, Paula Olmedo no deje en buen lugar ni a su suegra ni a los miembros de la familia Campos. Paula criticó el trabajo de Carmen Borrego, dijo que Terelu Campos era “alguien altivo” y aseguró que Alejandra Rubio era “alguien muy altivo”. Sobre el contenido de los audios Terelu ha preferido pasar página y no darle importancia. “Me la pela, me la bufa”, ha dicho sobre ello.

El clan Campos vive momentos de incertidumbre. Por un lado, están felices por el embarazo y por otro, sorprendidos por las declaraciones de Paula Olmedo, la mujer del hijo de Carmen Borrego.