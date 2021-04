Raquel Mosquera permanece ingresada desde el martes en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid como consecuencia de un presunto brote psicótico. Después de que Rocío Carrasco, hija del que fue su marido, Pedro Carrasco, la involucrara en su desgarrador testimonio, la peluquera estaba sometida a una tensión y a una presión mediática que podrían haberle pasado factura.

Fue su actual pareja, Isi, quien la acompañó al hospital, donde él también tuvo que ser atendido por ansiedad. Estaba sobrepasado por la situación al no conseguir hacer entrar en razón a Raquel.

El representante de Raquel ha confirmado a la revista Semana que ella se encuentra bien aunque, en efecto, continúa hospitalizada. Lo que es un hecho es que los últimos días han sido difíciles para Mosquera tras contar Rocío Carrasco en su docuserie cómo transcurrieron los últimos días de vida de su padre.

Por ello, Raquel Mosquera decidió desmentir el testimonio de la que fuera su hijastra, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública (de Pedro Carrasco), ya que fue una bellísima persona y un gran señor en todos los aspectos y sentidos", aseguró, visiblemente nerviosa. Por si fuera poco, aseguraba que era "indignante manchar con mentiras la memoria de una persona ya fallecida". Y no todo quedó ahí. Ella insiste en que la versión que ha compartido durante todos estos años, sobre la conversación entre Pedro Carrasco y su hija, es "la auténtica y única verdad". La peluquera siempre dejó claro que el ex boxeador jamás llegó a pedir perdón a su hija, algo que sí ha afirmado Rocío Carrasco. Lo que es evidente es que las contundentes palabras de la protagonista de Rocío: Contar la verdad para seguir viva han hecho mella en la salud de Raquel Mosquera.