¿Cómo recuerda Blanca Suárez su relación fallida con Dani Martín?

Dani Martín ha sido el protagonista de la última entrega de Lo de Évole en la Sexta. En la charla con Jordi Évole, el cantante se abrió en canal para repasar los momentos más destacados de su vida personal y profesional. Durante la grabación del videoclip Emocional la chispa del amor surgió entre el vocalista de El canto del loco y Blanca Suárez, una de las actrices más relevantes del panorama nacional.

De aquella mediática relación, muy seguida por la prensa rosa, hace más de una década. “Un día los dos nos dimos cuenta de que estábamos exhaustos de bregar con esa situación. Creo que nos perdimos muchas cosas los dos y ella es una persona increíble”, ha comenzado diciendo. El artista ha recordado la persecución que sufrían por parte de los paparazzis. “Hubo un momento en el que nos siguieron 18 coches. Estuvimos a punto de matarnos en el coche un par de veces. Yo necesito vivir una vida normal, natural. A mí me generó un pánico terrible aquello”, ha contado.

Dani Martín y Blanca Suárez mantuvieron una relación sentimental hace más de una década. / CORDON PRESS

La respuesta de Blanca Suárez no se ha hecho esperar. Unas horas después de la emisión de la entrevista, la actriz fue preguntada en la celebración de los Fotogramas de Plata por las declaraciones del cantante. “Nunca he hablado de mis cosas, ni actuales ni pasadas ni nada, no creo que sea hoy el día para empezar”, ha señalado. No obstante, la actriz ha aprovechado la ocasión para referirse a la relación que mantuvo con Dani Martín. “Yo intento tener buen recuerdo de todo lo que ha pasado en mi vida”, ha zanjado.