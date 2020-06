La primera videollamada de Isabel II a sus 94 años

La capacidad de reacción de Isabel II para adaptarse a nuevas circunstancias nunca ha estado en duda, fundamentalmente por la diversidad de acontecimientos que ha afrontado a lo largo de su vida, pero el pasado marzo dejó este aspecto más claro aún cuando se supo que estaba recibiendo un curso acelerado sobre cómo realizar videollamadas y utilizar tablets. Parece que los cursos han dado sus frutos. Aunque ha habido rumores de videollamadas privadas con sus familiares (y seguro que en su cumpleaños y en el de Felipe pudo ver a todos sus seres queridos de forma telemática) ha sido ahora cuando la casa real británica ha compartido imágenes de la primera videollamada pública de Isabel II. A sus 94 años, participó por primera vez en un encuentro on line con cuatro cuidadoras sobre cómo han atendido a sus familiares y los retos que han encontrado en sus tareas durante los peores días de la pandemia del coronavirus.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV