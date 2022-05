La Reina Letizia presume de un vestido que comparte con Carmen Lomana

Con motivo del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, los Reyes Felipe VI y Letizia han presidido un almuerzo este lunes en el Palacio Real con representantes políticos, sociales y demás autoridades. Para la ocasión, Doña Letizia ha rescatado de su fondo de armario con vestido de color rosa claro de Felipe Varela que ha llevado al menos en dos ocasiones anteriores y siempre le ha funcionado muy bien. Por si fuera poco, como curiosidad, Carmen Lomana también ha presumido alguna vez de él en sus redes sociales, haciendo gala de que su gusto es tan exquisito como el de la monarca.

El vestido en cuestión tiene un cuerpo sin mangas liso y una falda de tul con bordados y varias capas que emula el de las bailarinas, no tan corto por supuesto, de largo midi. Varela se lo confeccionó a medida para el Día de las Fuerzas Armadas en 2018. Entonces lo llevó con una chaqueta a tono de cuatro botones con la que el estilismo adquiría reminiscencias del New Look de los años 50.

En junio de 2021 volvió a ponérselo con chaqueta para recibir al presidente de Corea y su esposa en la plaza del Palacio Real. Este lunes, probablemente por las altas temperaturas, ha preferido de nuevo lucir el vestido así, al descubierto.

Carmen Lomana, por su parte, lo llevó para el bautizo del hijo de Olivia de Borbón y Julián Porras en diciembre de 2018 en Marbella. En su caso, el diseño tenía manga francesa y Lomana prefirió prescindir del cinturón.