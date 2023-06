Todo lo que hay detrás de la relación de Fernando Alonso con Melissa Jiménez

La incipiente relación sentimental de Fernando Alonso y Melissa Jiménez destapada por la revista ¡Hola!, podría haber dejado a varias víctimas por el camino. La citada revista ha publicado la primera imagen de la nueva pareja. El piloto y la periodista podrían llevar dos meses de relación, por lo que su romance casi coincide con los tiempos de la ruptura de Alonso con su anterior novia, la reportera Andrea Schlager.

A la periodista austriaca parece que no le ha sentado nada bien que su ex haya rehecho su vida sentimental con celeridad. Según ha desvelado Socialité, la reportera y el piloto tuvieron un encontronazo en el pasado Gran Premio de Mónaco. Seguramente Andrea quería ajustar cuentas pendientes con su expareja, dejando claro que la ruptura no se produjo en los buenos términos que ambos expresaron en un comunicado. El programa de Telecinco también ha resaltado que Melissa Jiménez había formado parte de la disputa. La consecuencia de todo ello es que ya no se siguen en las redes sociales.

Por otro lado, Melissa Jiménez habría dejado al cómico Dani Martínez, su expareja, a través de WhatsApp. El podcast Mamarazzis ha contado cómo se ha producido la ruptura entre Melisa y Dani, que llevaban juntos desde hace un año y medio. Según el podcast, el cómico aún no se ha repuesto de la ruptura, ya que estaba muy enamorado de Melissa.

Lo cierto es que el piloto de Aston Martin y la reportera de DAZN llevan dos meses con una relación que ha estado guardada bajo llave. Pese a ello, Alonso ya ha estado en la casa que Jiménez tiene en Sitges, donde tiene fijada su residencia junto a sus hijos. Incluso conoce a la familia de su nueva novia, haciendo buenas migas con su padre que es el ingeniero jefe del equipo Aprilia de motociclismo. En los días previos al Gran Premio de Mónaco, Alonso posó en la puerta del Instituto Oceanográfico de Mónaco con una fan en una foto en la que aparecía Melissa Jiménez y su hija al fondo.

¿Quién es Melissa Jiménez? Es licenciada en Comunicación y trabaja cubriendo la información de la Fórmula 1 en DAZN. Habla perfectamente inglés, francés, italiano, catalán y español. Sin duda, uno de los principales requisitos para manejarse en el paddock, donde hay pilotos de diversas nacionalidades. La afición por los deportes de motor le viene de su padre. Antonio Jiménez es el ingeniero jefe del equipo Aprilia de motociclismo. En cuanto a su vida personal, la periodista se casó con el futbolista Marc Bartra con quien tiene tres hijos en común. A finales de 2021 ambos optaron por separarse. Posteriormente, ha mantenido una relación con el cómico Dani Martínez hasta que Fernando Alonso se ha cruzado en su camino.