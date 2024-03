¿En qué punto está la relación entre Joana Sanz y Dani Alves?

Dani Alves ya disfruta de sus primeros días en libertad tras pagar la fianza de un millón de euros. El futbolista brasileño se ha trasladado a su chalet de Esplugues de Llobregat, donde residía con Joana Sanz antes de que tuviera lugar la agresión sexual por la que ha sido condenado. Alves, desde su salida de la cárcel, ha estado arropado por sus familiares y amigos, pero de momento ni rastro de Joana Sanz. La modelo tinerfeña, que ha adoptado diferentes posturas, desde que su marido ingresara en prisión, parece que está decidida a emprender una nueva vida lejos del exjugador del FC Barcelona.

A día de hoy el ansiado reencuentro entre Dani Alves y Joana Sanz no ha tenido lugar, ni parece que vaya a producirse en las próximas horas. En el programa Así es la vida han arrojado un poco de luz sobre este asunto. “Dani ahora está preocupado porque su relación con Joana Sanz se ha tornado muy desagradable”, han apuntado desde el magacín de Telecinco.

Avilés desvela la recomendación que le ha hecho la abogada de Dani Alves respecto a Joana Sanz #AsíEsLaVidahttps://t.co/2xDfZvWR2F — Así es la vida (@asieslavidatele) March 27, 2024

La modelo, que ha vivido allí durante la estancia de su marido en prisión, ha abandonado la mansión y se desconoce cuál es su paradero actual. “Joana Sanz no ha aparecido por la casa en ningún momento. Sí que estaba allí cuando Dani no estaba, pero una vez que sale de prisión y se instala allí, ni ha aparecido ni va a aparecer. No ha habido reconciliación y parece que ella no tiene ninguna intención de volver a casa ni estar con él”, han añadido sobre la situación sentimental del matrimonio.

Por su parte, Dani Alves está recuperando parte del tiempo perdido en la cárcel. El futbolista ha organizado una fiesta en su mansión a la que han acudido sus padres, sus hermanos, algunas amistades y los abogados de la familia. El motivo de la celebración, además de su libertad provisional, era festejar el cumpleaños de su progenitor. El día anterior por la vivienda de Alves aparecieron un repartidor con un ramo de flores y otro perteneciente a una cadena de hamburguesas.