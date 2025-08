Rels B cae de pie en una noche a la luz de la luna en Marbella

Daniel Heredia, el mallorquín que el mundo entero conoce como Rels B o Skinny Flakk, ha aterrizado en Starlite Occident con un objetivo claro: ofrecer un show real, donde lo que mande es la conexión con la gente. Y lo consiguió.

Rels B ha tejido su carrera con canciones que hablan del amor, del deseo y de lo cotidiano sin disfrazarlo de grandes dramas, pero tampoco de superficialidades. Hits como A Mí, ¿Cómo dormiste?, Un verano en Mallorca o su último éxito Te regalo no solo le han convertido en el artista español más escuchado del momento, sino que han acompañado a toda una generación. Aunque comenzó su carrera como productor musical, pronto se lanzó como rapero y cantante, y se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama urbano en español.

Rels B ha convertido Starlite Occident en su propio universo sonoro con un concierto sold out que ha desbordado energía, carisma y emoción. Desde los primeros acordes de 1 de enero y Puntacana, el público se ha entregado por completo a un repertorio que ha viajado por todas las etapas del artista mallorquín. Canciones como Pa quererte, Como dormiste o La vida sin ti han conectado con el público en tono íntimo, mientras que temas como Te regalo, Me gustas natural o Love It han hecho vibrar al auditorio. Con A New Star como momento culminante y Pretty Girl como broche final, Rels B ha firmado una noche inolvidable que reafirma su estatus como una de las voces más sólidas del panorama urbano.

Victoria Federica, Javier Tudela y Marina Romero, Amaury Nolasco, Alejandra Prat, Estefania Luyk y Catalina Sopelana, son algunos de los rostros conocidos que no han querido perderse este concierto.