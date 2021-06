La herencia de 'Riverita', el enésimo asunto que divide a la familia

La herencia de Riverita, el hermano de Paquirri fallecido hace cuatro meses, es el nuevo tema que divide a la familia. José Antonio Canales Rivera, su sobrino, comentó hace semanas que él era su heredero universal, lo que pone de manifiesto que él era su sobrino predilecto y el que le cuidó hasta sus últimos momentos, como el torero ha manifestado. José Antonio también comentó en su momento que tenía que valorar el testamento antes de aceptarlo, pues quizás acarreara más deudas que beneficios. Semanas después resulta que otros miembros del clan, como su tío, Antonio Rivera, han alzado la voz para contradecir la versión de Canales.

Aunque parece indiscutible que el heredero universal es José Antonio Canales Rivera, hay más bienes de Riverita que se han repartido. Canales ha comentado en Sálvame, programa en el que trabaja como tertuliano, que su tío Antonio y su madre, Teresa Rivera, no tienen relación desde hace años: "Se quieren, se respetan y se llevan bien, pero no tienen relación", argumentó el diestro.

Este distanciamiento podría ser el motivo de que el tío no esté de acuerdo con que Canales disponga lo que quiera sobre la herencia. También podría estar detrás de los rumores de que fue una prima de Canales, Agustina, quien más cerca estuvo de Riverita en sus últimos meses de vida.

En todo este culebrón hay otro nombre importante: el de Mónica Gavira, cuidadora de Riverita que acabó convirtiéndose en su 'amiga especial'. Al parecer, esta mujer no se lleva bien con la hermana de Riverita, Teresa, y ambas han discutido sobre los adornos en la tumba y otras últimas voluntades que el hermano de Paquirri dejó por escrito en su testamento.

Tampoco incluye este escrito a quién iría a parar su casa de Barbate, una finca de más de 300 metros cuadrados y, sin duda, la única joya que incluye su fortuna.

Riverita, quien falleció a consecuencia de un cáncer el pasado 21 de enero, era un hombre bohemio, seductor y generoso. De ahí que en vida acogiera hasta a tres 'sin techo' en su casa de Barbate. Amigos del primer torero que tuvo la familia Rivera han comentado tras su pérdida que Riverita alardeaba de tener hasta 17 hijos 'secretos', lo que no se ha demostrado todavía. Es una incógnita el motivo por el que Riverita no reconoció legalmente a ninguno de sus presuntos vástagos. Ni tampoco se entiende que los que tenían conocimiento de la identidad de su padre biológico no hayan emprendido acciones legales en su vida. Canales sería, en caso de que los presuntos hijos de su tío demostraran con pruebas de ADN su filiación, uno de los más perjudicados por su aparición, esto es evidente.

La unión familiar pende de un hilo y esta herencia podría originar nuevos cismas en el clan Rivera.