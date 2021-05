Rocío Carrasco sigue sorprendiendo con cada declaración que hace en su serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. La historia concluyó la noche del miércoles con una sorprendente coincidencia entre la protagonista y su hija, Rocío Flores, a pesar de que lleven enfrentadas más de una década. Madre e hija tienen la misma versión sobre su boda con Fidel Albiac, es decir, que Carrasco no invitó a ninguno de sus hijos. "A mi hijo no hacía falta invitarle. Mi hijo era parte de esa boda, no era un invitado. No tengo que invitar a mi hijo a venir a mi boda, era algo que a él le hacía una ilusión bárbara, él estaba loco. A mi hija no la invito, desgraciadamente no, por lo que ya se sabe por mi boca", dijo en el último capítulo de su docuserie.

Esta confesión por parte de la hija de Rocío Jurado supone un antes y un después en el largo recorrido de este documental, que ya ha emitido su décima y última entrega, al tratarse de la primera ocasión en la que Rocío Flores y Rocío Carrasco han aceptado haber vivido la misma situación. Otro tema es el motivo que aporta y que puede justificar su decisión. La propia Rocío Flores ya trató sobre este tema y sus palabras no pudieron ser más claras: "No hubiera estado mal la invitación aunque hubiera sido por cortesía".

Rocío Carrasco también ha abordado cómo vivió su hijo los meses previos a su enlace con Fidel. "El último día que veo a mi hijo, 23 junio de 2016, le recuerdo con su mochila sabiendo que se iba con el padre todo el verano y que cuando el padre lo trajera, él iba a la boda de su mami y de Fidelito. Contentísimo porque iba a pasar el verano con su padre y sus hermanas, porque julio estaría con ellas, en agosto es la Feria de Málaga y en septiembre la boda de mami", comenzaba recordando la hija de Rocío Jurado. "Antes de que él se vaya para pasar el verano con el padre yo ya le había comprado su traje y su camisa y su corbata y zapatos y todo", comentó con tristeza. El niño, finalmente, no acudió a la boda y eso marcó a su madre para siempre. Estas confesiones de Carrasco sobre los entresijos de su enlace habían sido comentados en el pasado de forma muy superficial. Sin embargo, la revelación hecha este miércoles por la propia protagonista termina por dejar las cosas claras.

Carrasco ha arremetido duramente en este último capítulo contra Olga Moreno, la actual pareja de Antonio David Flores. A ella en concreto le echa la culpa de que en un encuentro con su hijo en el juzgado, ambos ni se saludaran. "El niño no me ve porque ella se encarga de que no me vea. Esa vista termina yo salí llorando... Ella me va a decir mí '¿en serio de que no vas a saludar a tu hijo?' No tiene lo que tiene que tener... Querían llenar las arcas a costa de un escándalo mío. Cualquier madre que estuviera en esa situación hubiera reaccionado de la forma que evitaron de que yo reaccionara así, hoy me habría arrepentido", ha relatado.