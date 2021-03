A la espera del estreno este domingo en prime time del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, Telecinco sigue desgranando algunos de los momentos más sorprendentes de este documental sobre la vida de Rocío Carrasco en el que, tras un silencio de 25 años, por fin se sabrán los motivos del distanciamiento con sus hijos, Rocío y David, quienes viven con su padre y ex marido de la hija de Rocío Jurado, Antonio David Flores.

"Lo que voy a contar no es fácil. Creo que ya es demasiado tiempo contando mentiras y quiero que se sepa la verdad", avanza Carrasco, quien lleva unos ocho años y medio sin ver a su primogénita y casi cinco a su otro hijo. "A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que hay en la vida de una mujer, que son sus hijos", sentencia. "Yo, si algo me he considerado en la vida y me considero, es buena madre. Yo me he puesto por delante de mis hijos siempre porque no quería que los rozara ni el aire. Y yo he estado malviviendo para no contribuir en el sufrimiento de dos niños".

Rociíto achaca toda la culpa de su nula relación con sus hijos a su ex, Antonio David: "Lo único que ha querido ha sido destruirme y acabar conmigo pública y personalmente".

La hija de La más grande asegura no sentirse "identificada" con el perfil que se ha dibujado de ella en el último cuarto de siglo en el que ha permanecido ausente del plano televisivo.

El momento más impactante de la entrevista es cuando Rocío admite que el punto de inflexión fue su intento de suicidio, un hecho "no muy lejano" en el tiempo y provocado por la "presión mediática" y el "maltrato" de su ex pareja.