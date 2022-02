Rocío Carrasco a su hija: "Mamá ya no se calla"

El culebrón está servido en el clan Mohedano. Rocío Carrasco ha respondido por primera vez en público a su hija, Rocío Flores, y al mismo tiempo ha lanzado una advertencia a su familia, con la que protagoniza un duro enfrentamiento desde hace décadas. "Mamá ya no se calla", afirma la hija de Rocío Jurado. Sobre la última amenaza de su hija Ro, aquella de que "si yo cuento mis vivencia, tiembla España", sentencia su progenitora: "A todos estos que se están encargando de echar a otra niña al ruedo, que tengan huevos y que lo que hagan, lo hagan ellos, que aquí me tienen".

Al marido de Rociíto, Fidel Albiac -que, por cierto, este lunes cumple 49 años- Rocío Flores y Gloria Camila le acusan de estar detrás de todo lo que dice ella, de ser una especie de 'mano negra' que mueve los hilos. Pero su mujer no ha dudado en sacar la cara por él manifestando: "Cuando dicen que el otro ser lo que menos tiene es luz, tiene luz, claro que tiene luz, aunque os habéis dejado los cuernos todos para que la perdiera, pero no la ha perdido y cada día brilla más".

Telecinco ha visto oportuno hacer un parón en el especial de Montealto: regreso a la casa para que la protagonista de la historia responda a la retahíla de reacciones de su familia más mediática. La productora de la serie documental ha rescatado los momentos más fuertes de su testimonio para traerlos a la actualidad y demostrar que nadie de su entorno la apoya, ni la denuncia ni demuestran que miente. Entre otras preguntas, el programa se plantea por qué Rocío Flores no ha pedido perdón por lo que hizo, aún con una sentencia judicial contra ella por delante.

La contestación de Rocío Carrasco, mucho más valiente que en su documental, ha sido tajante, a la par que dolorosa, por restregarle nuevamente su situación familiar: "Sus vivencias a las que se refiere están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente por maltrato. Sus vivencias están reflejadas en un informe psicosocial por una modificación de medidas con peritos del Juzgado. Sus vivencias están reflejadas en un informe psicosocial de un Juzgado de menores que la condena. Sus vivencias en esa casa están reflejadas en tres informes psicosociales del Juzgado, si las quiere volver a contar. Que saque los tres informes sin problema".

Gloria Camila, fuera del 'saco'

Rocío tiene una opinión muy firme y sorprende con unas declaraciones que exculpan a su hermana Gloria Camila pero no tanto a su entorno. Todos estos sucesos ha querido aclararlos Rocío en El precio del silencio. "Gloria Camila es una mujer, pero una muy joven. Sé que está influenciada. Cuando muere nuestra madre, ella tiene 9 años y no tiene tiempo conciencia ni humanidad para saber lo que pasaba o dejaba de pasar. No puede tener ciertos recuerdos, porque no le pertenecen", señaló. Carrasco puso sobre la mesa también las circunstancias en las que se produjo la adopción de Gloria Camila y de José Fernando.

Ortega Cano reprende la llamada de José Antonio pero ataca a Rocío Carrasco #VivaLaVida481 https://t.co/RtqzlaqNrq — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 12, 2022

José Ortega Cano, por su parte, ha entrado telefónicamente a un programa de televisión para confirmar lo que ya contó su hija: "Rocío y Fidel me obligaron a irme de Montealto, a mí y a mis hijos. Cogí un brazado de ropa de los tres, cogí la furgoneta que tenía entonces y nos fuimos", aseguró durante su intervención en Viva la vida. Y añadió: "Yo no obligo a mi hija a nada, ella tiene autonomía y opinión propia".