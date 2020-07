¿Suenan campanas de boda para Rocío Flores?

Rocío Flores está mejor que nunca, como demuestra esta semana en la revista Diez Minutos. A la pérdida de peso que experimentó en Supervivientes (16 kilos) se suma su cada vez más afianzada relación sentimental con Manuel Bedmar, su novio desde hace casi cuatro años. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ya lo había dicho: que quería casarse y ser madre joven, dentro "de un año o dos", manifestó. Y ya se ha hablado de boda: "ya veremos", dijo al ser preguntada al respecto.

De ahí que una de las últimas fotos que ha publicado en sus redes sociales haya hecho saltar las alarmas. En la imagen en cuestión se ve a la joven luciendo una alianza que podría ser de compromiso. Su novio lleva otra igual. Pero Rosa de Benito lo aclaró ayer: Rocío lleva ese anillo desde hace años, y no es de compromiso.

Ver esta publicación en Instagram Te amo hoy y siempre vida mía @manuelbedmar14 ❤️ Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece) el 11 Jun, 2020 a las 3:31 PDT

Eso sí, la ex mujer de Amador Mohedano ha aclarado que no le extrañaría nada que la ex concursante de Supervivientes se lanzase pronto a dar el 'sí quiero' a su novio, que está totalmente metido en familia, como demuestra el hecho de que la pareja se haya ido de vacaciones con el 'suegro', Antonio David, su mujer Olga y el hermano pequeño de Rocío, David. Todos se muestran muy a gusto juntos, y no se sabe nada acerca de que haya existido ningún acercamiento a los hijos por parte de la madre, Rocío Carrasco, tras el reality de Mediaset, a pesar de que la joven dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.