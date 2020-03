Rocío Flores se 'rompe' en 'Supervivientes'

Rocío Flores ha evitado hablar de su madre, Rocío Carrasco, durante los más de veinte días que lleva en Honduras concursando en Supervivientes. La hija de Antonio David Flores y Rociíto es consciente de la expectación que genera verla en televisión, y más ahora en el reality de supervivencia, y por ello ni cuando sus compañeros o el propio Jorge Javier Vázquez le han preguntado por la polémica en su familia ella ha querido entrar al trapo. Hasta ahora. El jueves la joven dio un giro de 180 grados en su estrategia y ha dado nuevos (y sorprendentes) detalles de su relación con su progenitora. Tantos que incluso su padre, Antonio David, presente en el plató en la gala en directo se preocupó por lo que hubiera podido contar a sus compañeros.

Todo comenzó cuando Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero que también participa en Supervivientes, opinó sobre la familia de Rocío Flores. "A mí tu madre me cae bien. Hay cosas que tu padre ha contado que no me han gustado nada. Os hacía un flaco favor a ti y a tu hermano contando que tu hermano se puso malo", comenzó diciendo. A lo que Rocío contesto: "Si todas las personas que pensáis así hubieseis vivido el calvario que nosotros hemos vivido, te garantizo que no tendríais esa opinión". Y siguió hablando de su padre: "Es una persona que antes de llegar a hablar de lo que ha hablado en televisión, ha utilizado otros medios para resolver otras muchas cosas relacionadas con sus hijos".

"No me hagas contestarte por parte de quien me he visto metida en la guerra. Más que nosotros dos, no ha sufrido nadie. Y hemos perdido tanto él como yo, en una guerra que no nos pertenece", explicó la joven. "Cuando tenía ocho o nueve años, me tuve que hacer responsable de cosas que no me correspondían, y no era por parte de mi padre", relató la concursante. "En casa de mi padre jamás se ha hablado mal de mi madre, jamás. Nunca, ni haciendo lo que ha hecho y poniéndonos en la peor situación que hayamos podido vivir durante tres años y pico. ¿Tú sabes los años que hemos pasado en mi casa por una demanda que no correspondía?", planteó Rocío sobre los problemas judiciales con su madre.

"Que no me vengan a hablar de respeto a hijos porque aquí respeto no lo han tenido, y no precisamente por parte de mi padre. Doy la vida por mi padre, porque él la ha dado por mí. Si no fuese por él yo no sería la persona que soy y no valoraría las cosas como las valoro ni tendría los valores que tengo", sentenció la joven ante un emocionado Antonio David que tampoco pudo contener las lágrimas.

La joven habla por primera vez en el programa de la ruptura con su madre.

"Me fui con el que menos dinero tenía y con el que más estricto era. Estoy muy orgullosa del padre que tengo", porque "se nos juzga sin saber toda la historia que hay detrás, y por eso le contesté a Elena. Como me dijo alguien con quien trabajas 'la vida te quita de un sitio pero te lo da por otro'".

A pesar de que esta edición de Supervivientes está siendo la más extrema, Rocío, a sus 23 años, está demostrando ser toda una superviviente pese al bache que sufrió en el comienzo del programa, cuando reconocía no sentirse del todo cómoda en la convivencia con sus compañeros. Pero día tras día, la nieta de Rocío Jurado ha conseguido encontrar su sito y ahora se atreve incluso a hablar de su madre.