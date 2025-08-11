El rodaje del último videoclip de Kiko Rivera, en tela de juicio por una de las figurantes

Luz María Escalera, una de las chicas que ha participado en el último videoclip de Kiko Rivera, ha alzado la voz para denunciar las condiciones en las que se han producido esa colaboración. La joven, con experiencia en figuración e imagen, ha reconocido en el programa Fiesta que se enteró de la oportunidad laboral a través de una amiga. “Yo no firmé nada, ni un contrato ni una cesión de derechos de imagen, yo hago figuraciones de televisión y siempre firmo algo, pero aquí no firmé nada”, ha empezado diciendo.

La figurante ha comentado las circunstancias en las que tuvo lugar el rodaje del videoclip de Divas, el último single del hijo de Isabel Pantoja. Ella asegura que solo mantuvo contacto con el dj antes del comienzo de la grabación. “Era Sevilla, en julio, un calor insoportable y no nos dieron ni agua en cinco horas”, ha comentado.

Luz María ha desvelado que había dos grupos de chicas, ella estaba junto a seis más, mientras que otras dos recibían un trato de favor por parte del artista y sus amigos. “También había dos chicas a parte, esas no sé de dónde venían. Con ellas sí que hablaba, de ellas sí que estaba pendiente. Creo que esas dos chicas sí que estaban allí con algún tipo de contrato, a esas sí que las conocía. Tuvo un comentario fuera de lugar, le dijo a esas dos chicas que ellas eran las que más resaltaban ahí”, ha añadido.

La joven ha confesado que en un momento de la grabación se encontró mal y no recibió ningún tipo de interés por parte de Kiko y su equipo. Cuando se mareó tuvo que ser su pareja el que fue al coche a por un paquete de galletas.

El programa de Telecinco ha contactado con Luis Rollán, amigo de Kiko Rivera, para ofrecer la versión del dj. “Me cuesta mucho creer que Kiko no atiende bien a las personas que están trabajando con él, le conozco y sé que él no es así. A título personal, os diría que yo, si tan mal estoy en un sitio en el que no me dan ni de comer, cojo la puerta y me voy, no me quedo ahí a disgusto, a menos que lo que quiera sea luego ir a platós a contarlo”, ha declarado.