Romina Uhrig cambia el Congreso por OnlyFans

Romina Uhrig es un personaje público en Argentina que está dando mcuho que hablar. La televisiva, que ha llegado a ser diputada en el Congreso, ha decidido abrirse una cuenta en OnlyFans para compartir contenido con sus seguidores y ganar un dinero extra.

La expolítica argentina, de 37 años, lleva a sus espaldas una carrera profesional de lo más variopinta. Entre 2015 y 2023 estuvo casada con el político argentino Walter Festa, del partido independiente de Moreno. Dio el salto a la política de la mano de su marido, con el que tiene tres hijas en común. Con dicha candidatura se convirtió en diputada del Congreso de la Nación de Argentina.

Su carrera política no ha estado exenta de polémicas. La que fuera profesora de educación física en institutos se abstuvo en la votación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ella quería dar el salto a la televisión y optó por dejar su carrera política para ingresar en Gran Hermano, el formato de convivencia para el que ya había sido aspirante cuando tenía 18 años. La participación en el mencionado formato le abrió las puertas de otro conocido programa, MasterChef Argentina.

Ahora, la joven argentina cambia de rumbo para recalar en la plataforma de contenido para adultos Only Fans. Romina ha anunciado su llegada a la plataforma social con un mensaje enigmático: “No entres acá. Ahora podrás conocer mi otro lado”, ha posteado en las redes sociales donde cuenta con un millón y medio de seguidores.