Rosa Clará y el imperio de las novias

Rosa Clará ha presentado en la Bridal Week de Barcelona una colección de novia de alta costura en la que la mujer es más fiel a sí misma que nunca y evita disfrazarse para su gran día. Con la simplicidad como bandera, la catalana sigue tendencias como el tul, el escote palabra de honor o las aperturas cut outs, con cortes impecables y verticales que ceden todo el protagonismo a la protagonista del día.

De su colección para 2023, la propia Clará ha destacado que son vestidos de alta costura con acabados muy artesanales pensados para una novia "muy actual, limpia y sin excesos y que quiere poder llevar varios looks a lo largo de su día", cuenta. Para ello, ha recurrido a las sobrefaldas, los tules o los cuellos extraíbles. También se reafirman tendencias muy vistas en esta pasarela bridal como los cut outs (aperturas en laterales, barrigas y espalda, para dar la sensación de dos piezas).

Para las novias más "atrevidas" sugiere vestidos midi (que no llegan al suelo), pantalones e incluso monos nupciales. Todo ello en una gama de tonos nacarados, pero también con pinceladas de grises y de rosados. En cuanto a tejidos, abundan los crepes elásticos, el satén y el ya sello de la casa, la muselina de seda natural que las costureras de la firma plisan a mano.

La catalana, que hace más de 20 años creó su propio imperio tras pasar por Pronovias -que es ahora una de sus principales competidoras-, ha explicado que la marca este año ya está en cifras "muy superiores" de venta a las de 2019, pese a que en algunos mercados vio caer las demandas un 50% en lo peor de la pandemia por las cancelaciones y enlaces pospuestos.

Con todo, Rosa Clará ha explicado que gracias a la diversificación de colecciones y países, la firma no ha dejado de producir ni de seguir comprando telas para prepararse para este momento de regreso de las bodas en España. Esa "valentía" de "no esperar a ver qué pasa antes de seguir trabajando" es, según ella, la clave de la marca respecto a otras firmas a la hora de encarar con éxito este momento de recuperación del sector. Además, ha señalado que países de grandes ventas como Estados Unidos no sufrieron el parón de enlaces como el de España, lo que también ha permitido a la firma seguir adelante.

Durante el evento, Dani Clará -hijo de Rosa y heredero de la firma-, junto a su prometida Anne-Marie Colling, recibió a los invitados del front row, entre los cuales destacaron influencers como Emitaz, acompañada de su pareja Gerard Sabé; Cristina Urbi junto al youtuber y streamer Guillermo Díaz -más conocido como Willyrex-; Marta Sierra, y la medallista olímpica Mireia Belmonte.