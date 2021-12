¿Quieres probar el roscón de Reyes de Dabiz Muñoz?

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel nacional e internacional. Especializado en cocina de vanguardia, su restaurante DiverXO ha revalidado sus tres Estrellas Michelin. Este 2021 ha sido premiado también por la lista The Best Chef Awards como el mejor chef del mundo. El cocinero ha lanzado un roscón de Reyes, como ya hizo el año pasado. En realidad no es un roscón, sino dos. Dos variedades que únicamente se pueden comprar con reserva previa para los días de Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, y la jornada de Reyes.

Una de las variedades está especialmente pensada para los amantes del dulce. Se trata de un roscón de cacao, relleno de crema chantilly de caramelo salado y cubierto de toffee, crumble de almendra y migas de galleta de chocolate.

La otra variedad es un roscón abriochado, relleno de crema chantilly de moras y violetas, cubierto de crumble de almendras, jengibre escarchado, chocolate ruby e hibiscos.

Los dos roscones de Reyes valen lo mismo, 39 euros, e incluyen dentro de una pequeña sorpresa. Cada uno pesa aproximadamente un kilo, así que pueden comer de 8 a 10 personas. Dichos roscones sólo se pueden comprar previa reserva en el Club Gourmet de El Corte Inglés.

Al ser un producto perecedero, las reservas son en firme, es decir, se paga por adelantado y no se devuelve el dinero.

Sólo está disponible la reserva para recogida en tienda, no para envío a domicilio por parte de El Corte Inglés. Ahora bien, si necesitas recibirlo en casa, puedes utilizar algún servicio como Cabify o Glovo que recoja el pedido en El Corte Inglés y te lo lleve.

Dabiz Muñoz lo está dando todo esta Navidad, y también ha creado cuatro turrones: uno de roscón de Reyes, otro de la tarta de queso preferida de Cristina Pedroche, otro con palomitas de paz y otro de leche con cereales. Todos están a la venta en El Corte Inglés.