El estado de salud de Amador Mohedano tras aparecer muy desmejorado en una foto familiar

Amador Mohedano, hermano de la recordada Rocío Jurado y quien fue su representante, ha generado preocupación entre sus seguidores tras la difusión de una imagen reciente en redes sociales, publicada por su hija Rosario Chayo Mohedano. La fotografía, compartida el pasado fin de semana, muestra a un Amador notablemente delgado, lo que desató alarma sobre su estado de salud. El revuelo mediático llevó al propio Mohedano a pronunciarse este pasado martes 19 en el programa Vamos a ver, donde buscó tranquilizar a la audiencia: "Mi hija hace una foto y, con toda la buena intención, la sube a las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado", afirma Mohendano desde Chipiona.

El origen de la preocupación por este empeoramiento se remonta al pasado 22 de julio de 2025, cuando Amador fue ingresado de urgencia en el Hospital de Jerez de la Frontera debido a una hemorragia digestiva. Durante los seis días que permaneció hospitalizado, fue alimentado exclusivamente con sueros y líquidos, lo que provocó una significativa pérdida de peso. Según explicó su sobrina, Gloria Camila, en el programa TardeAR, esta dieta líquida, necesaria por su problema estomacal, fue la principal causa de su extrema delgadez: "En el hospital no pudo comer sólidos, solo líquidos. Ahora está comiendo mejor, tiene más apetito y va poco a poco", detalló.

Tras recibir el alta médica del hospital universitario jerezano, la recuperación de Amador se vio complicada por problemas circulatorios que derivaron en una severa hinchazón en los tobillos, descrita por él mismo como "patas de elefante". Este inconveniente, según relató, está siendo tratado con un régimen de seis pastillas diarias: "Tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días. Me tengo que ir recuperando poco a poco". Además, Mohedano enfrenta una afonía causada por una irritación en las cuerdas vocales, probablemente derivada de los tubos utilizados durante su hospitalización: "Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha molestado estos días de atrás, pero estoy bien".

Amador Mohedano y su hija Chayo en una foto compartida en redes

Gloria Camila, quien ha seguido de cerca la evolución de su tío, aportó más detalles en TardeAR. Explicó que Amador se sometió recientemente a una endoscopia como parte de las revisiones médicas para evaluar su problema estomacal, procedimiento que contribuyó a la irritación de su garganta y voz. Sin embargo, destacó que su estado general es estable: "Ha salido de una revisión, además de una cosa estomacal, le hicieron una endoscopia que le ha dejado la garganta y la voz un poco más tocada, pero él está bien, está tranquilo, está en reposo". Gloria subrayó que, aunque la pérdida de peso fue impactante, "me impresionó porque le vi mucho más delgado", aseguró. Amador está recuperando el apetito y su circulación ha mejorado, lo que indica un progreso lento pero constante.

Chayo Mohedano, por su parte, también envió un mensaje de calma tras la hospitalización de su padre: "Mi padre está bien, gracias a Dios. Lo que necesita ahora es calma y tiempo". Actualmente, Amador se encuentra en Chipiona, rodeado de sus hijos, nietos y amigos, lo que refuerza su apoyo emocional durante este proceso. Su entorno enfatiza que no está solo y que sigue un tratamiento médico con revisiones periódicas para supervisar su evolución.

No es la primera vez que Amador enfrenta problemas de salud. Hace cuatro años, en 2021, fue ingresado por una hemorragia digestiva similar, y en 2024 relató en Y ahora Sonsoles que una úlcera sangrante le había causado complicaciones durante meses. Estos antecedentes sugieren una vulnerabilidad en su sistema digestivo, lo que podría requerir un seguimiento médico continuo. A pesar de las dificultades, Amador mantiene un ánimo positivo, como lo demuestra su comentario jocoso sobre estar "como cuando volví de la isla", en referencia a su participación en un reality show.

La familia de Amador, incluyendo a Chayo y Gloria Camila, ha sido un pilar fundamental en su recuperación, ofreciendo no solo cuidados sino también mensajes públicos para contrarrestar las especulaciones. Incluso Rosa Benito, su exesposa, mostró un apoyo discreto al comentar con emoticonos de corazones en la publicación de Chayo.