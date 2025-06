Santiago Segura sobre actualidad política: "Al final tendré que hacer una película titulada 'Torrente, presidente"

Madrid/Santiago Segura ha asegurado este miércoles que "en este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera", y ha admitido que tras cuatro años pensando en una película titulada Torrente, presidente, los acontecimientos actuales le llevan a pensar que la acabará por rodar.

"Ya en Torrente 5 (2014) me frustraba porque no se me podía ocurrir nada más loco que el periódico por la mañana. Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía, no puede ser", explica en una entrevista con EFE, preguntado por si cree que la actualidad, en concreto las informaciones sobre el caso Koldo, puede superar las situaciones que protagonizaba el zafio policía.

"Llevo cuatro años dándole vueltas a hacer esta película de Torrente, presidente y yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida", ha subrayado en la promoción de Padre no hay más que uno 5", que se estrena el próximo día 26.

Así, recuerda que en la película subtitulada Operación Eurovegas (2014), quinta parte de la saga, era una distopía que se desarrollaba en 2018, cuatro años después. "Yo decía que Cataluña ya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta. Pero algunas cosas desde que rodé la película hasta que la estrenamos pasaron, rollo Nostradamus".

Así, como él predijo, el rey emérito se fue (él situaba ya como reyes a Felipe y Letizia). "Dicen que la realidad supera a la ficción y es verdad, siempre te quedas corto", concluye.