Sara Carbonero y el cáncer: “Nadie se quiere morir, mis niños necesitan a su madre”

Sara Carbonero ha vivido una serie de acontecimientos en los últimos años que le ha hecho ser una mujer más fuerte y empoderada. La periodista, que recientemente tuvo que despedirse de su abuela y que ha iniciado una nueva relación sentimental con el empresario José Luis Cabrera, se ha sincerado sobre el cáncer de ovarios que sufrió en 2019 en una entrevista para el diario El País.

La exmujer de Iker Casillas ha señalado que cuando le diagnosticaron el cáncer fue el día más duro de su vida. “He tenido que pasar por un duelo. Tal cual. Así me lo dijo mi terapeuta. El día del diagnóstico es el primer día de mi vida en el que me enfrenté a la muerte”, ha comenzado diciendo.

Carbonero ha explicado cómo el cáncer cambió su manera de ver la vida. El miedo se instaló en alguna ocasión en su cabeza. “Mucha gente sobrevive a los cinco años y mucha gente no. Cuando me diagnosticaron la enfermedad tuve una época en la que no creía en nada, estaba enfadada con el mundo”, ha asegurado.

Cuando una persona se enfrenta a un cáncer hay una serie de preguntas que no paran de rondarte por la cabeza. “Si Dios existe, ¿por qué me manda algo tan cruel y tan duro? Perdí un poco la fe, que ahora he vuelto a recuperar. Pero ahora creo mucho en la energía, en lo espiritual”, ha matizado.

Para la periodista, el mayor miedo llegaba cuando pensaba en el futuro de sus hijos. “Mi mayor dolor y sufrimiento del cáncer ha sido por el hecho de ser madre. Si yo no hubiera tenido hijos, habría llevado de otra forma la enfermedad. Nadie se quiere morir, pero lo que me mata de dolor, lo que me hiere, es pensar en los niños y en lo que me necesitan, en lo que necesitan a su madre”, ha relatado.

La periodista ha reconocido que ahora asume menos riesgos en su día a día. “No subo en helicóptero, por ejemplo. Y antes yo me metía en mil aventuras. Prefiero protegerme un poquito y evitar riesgos, porque ya tengo bastantes riesgos en mi vida. Pero eso no significa que vaya a dejar de vivir, todo lo contrario. He realizado mil locuras a raíz de la enfermedad, precisamente”, ha aclarado.

También ha tenido tiempo para hablar del periodismo y la televisión, las dos principales razones por las que se convirtió en un personaje público. “Para mucha gente, mi carrera empezó en el famoso Mundial de Sudáfrica de 2010, pero para entonces yo ya llevaba años en el oficio. Y una no deja de ser periodista porque no ejerza. De hecho, lo que más me gusta es escribir y estoy escribiendo”, ha añadido.