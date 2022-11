Así ha sido la boda secreta de Norma Duval y Matthias Kühn

Norma Duval y Matthias Kühn se han casado por sorpresa. La boda secreta pone el broche de oro a trece años de relación intermitente. La actriz y el empresario alemán han contraído matrimonio en una ceremonia civil que ha tenido lugar de forma íntima en Gstaad, Suiza. Su noviazgo no ha estado exento de problemas, ya que la pareja ha superado dos rupturas, la última durante la pasada primavera, hasta que se han dado cuenta de que son inseparables. Tras meses de especulaciones, se han dado el sí quiero en territorio suizo y con tan solo dos amigos de la pareja como testigos del enlace.

Para Norma Duval ha sido su tercera boda tras contraer matrimonio con Marc Ostarcevic en 1992, el padre de sus tres hijos (Marc, Yelko y Christian), y en 2004 se casó con el empresario José Frade, del que se divorció en el año 2009. Un año más tarde conoció a Matthias Kühn gracias a un reportaje de la revista ¡Hola!. Por su parte, para el magnate alemán supone su segundo enlace.

En una ocasión tan especial Norma Duval ha lucido un vestido de alta costura de Carla Ruiz en color blanco, como no podía ser de otra manera, con escote barco, manga larga y corte midi. Como complemento ha optado por una chaqueta de visón rasado que le ha ayudado a soportar las bajas temperaturas del país helvético. Los hijos de ambos no han podido acudir al enlace por problemas de agenda, tal y como ha confirmado Norma a la revista ¡Hola!. “No pudieron asistir. Al hijo mayor de Matthias, que está trabajando en Londres, le era imposible venir; mi hijo mayor, Marc, tampoco podía. Entonces, era un lío: unos podían venir; otros no, así que decidimos hacerlo así, de una manera muy íntima. Más adelante, haremos una celebración con toda la familia y nuestros amigos”, ha explicado.

La boda ha tenido como testigos a la magistrada Concha Azuara, por parte de Norma, y al abogado de Mattias Kühn, Jorge Sainz de Baranda. La pareja, que ha firmado un contrato prematrimonial, disfrutará de una romántica luna de miel en Asia. “Vamos a hacer un superviaje por Asia. Estamos superfelices los dos”, ha confesado la vedette. Tras la luna de miel tienen previstos fijar su residencia en Suiza. Comienza una nueva etapa para la exconcursante de MasterChef Celebrity. “Ilusionada, feliz, relajada, tranquila, con una gran estabilidad… Empieza una etapa distinta para mí, porque yo he estado dedicada a mis hijos, a mis sobrinas y a mi madre muchos años y ahora me voy a dedicar a mi marido y a mí. Por supuesto, mis hijos y mis nietos son sagrados, por eso voy a seguir volviendo a España, claro. Estamos todos muy contentos”, ha desvelado Norma en la mencionada revista.