Shakira desprecia la figura de Piqué como padre

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue una de las más polémicas de los últimos años. La artista colombiana, una loba herida, lo pasó realmente mal durante un tiempo, pero con el paso de los años ha visto la luz al final del túnel. Tras separarse del exfutbolista, Shakira retomó su carrera musical, la cual había dejado aparcada para centrarse en su familia y en su faceta como madre. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music ha recordado aquellos años difíciles y el papel que jugó la música para superar la dolorosa ruptura.

La música le ha ayudado a recuperar su mejor versión. Sin lugar a dudas, su carrera profesional ha sido la mejor terapia para remontar el vuelo en unos años complicados. Y las letras de sus canciones han servido para liberarse de toda la presión y descargar toda su ira.

“Las canciones evolucionan, viven su propia vida… evolucionan en la vida de la gente. Se convierten en la banda sonora de muchas personas, incluida yo misma. Recuerdo capítulos de mi vida a través de mi propia música y de dónde me encontraba entonces emocional y mentalmente”, ha explicado.

Para la artista de Barranquilla sus canciones le han devuelto a la vida. “He aprendido que mi música tiene un efecto terapéutico. He pasado por un par de años difíciles, personalmente, ya sabes, con la separación y todo eso, pero la música ha sido como el pegamento que me ha vuelto a unir”, ha destacado.

Shakira no cierra la puerta a volver a enamorarse, pero de momento prefiere quedarse con el amor incondicional de sus dos hijos, Milán y Sasha. “Estoy a cargo de estos dos niños, estos dos bebés que dependen tanto de mí y soy madre soltera, no tengo marido ni ama de casa que me ayuden en nada”, unas declaraciones que sorprenden un poco ya que el padre de sus hijos, Gerard Piqué, puso rumbo a Miami para cuidar de los pequeños mientras ella cumplía con sus compromisos musicales.