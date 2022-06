Shakira y Piqué: el próximo asalto será por la custodia de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué han vivido doce años de relación sentimental y han tenido dos hijos, pero -que sepamos- nunca se han casado. Tras su separación y los rumores de una supuesta infidelidad por parte de él -o, al menos, que no le ha costado demasiado tiempo rehacer-, la pregunta es ahora qué pasará con la custodia de los dos niños que tienen en común, Milan, de 9 años, y Sasha, de 6. El futbolista vive ahora en un lujoso ático situado en el centro de Barcelona, mientras que la cantante sigue ocupando con sus hijos la residencia familiar en Esplugues de Llobregat. Pese a ello, algunas voces apuntan a que la colombiana podría querer cambiar de residencia, dentro de España o incluso marcharse a Miami, lo que a Piqué no le haría ninguna gracia. Todos los frentes apuntan a que la batalla legal por la custodia está servida, y que Shakira tiene todas las de ganar.

Ambos niños miran estupefactos estos días a los periodistas que persiguen a sus padres y les preguntan por su ruptura, por una supuesta mudanza, por la custodia... El delantero culé suele recoger a sus hijos por las mañanas y llevarlos al colegio. Shakira ha sido la última en hacer frente al acoso mediático al llevar a su hijo mayor a kárate. Milan, el mayor, parece haber heredado las dotes musicales y artísticas de su madre, y algunas veces Shakira ha mostrado en sus redes sociales sus frecuentes visitas al estudio de grabación mientras ella está trabajando. Al menor, Sasha, le gustan más los deportes y podría convertirse en digno heredero de su padre si en el futuro hace carrera en el mundo del fútbol.

Lo único claro ahora es que Shakira y Gerard Piqué tendrán que manejar con mucho cuidado su separación para que no se convierta en una batalla campal, con la prensa de por medio. Al menos por sus dos hijos, sobre los que, por ejemplo Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa, ya ha dado un toque de atención a sus compañeros reporteros para que no se les moleste y se les respete de forma adecuada porque son menores. "Si sabes que el protagonista o la protagonista no te va a contestar, ¿por qué haces preguntas delante de los niños que les afectan a ellos directamente?", ha manifestado este jueves. "No dudo de la profesionalidad de ninguno de vosotros", ha asegurado, "pero un poquito de ética y educación conviene tener de vez en cuando, ¿no?" "Si hay niños muy pequeños no se hacen preguntas que sólo atañen a los adultos, digo yo", ha añadido antes de aclarar que estaba compartiendo una "opinión personal".

También ha llamado a la calma Alfonso Arús en Aruser@s, quien ha señalado que el exhaustivo seguimiento de los medios a la pareja podría alterar la rutina de los niños y hacerles pensar que algo ha cambiado en su familia, cuando a buen seguro lo que quieran Shakira y Piqué sea precisamente todo lo contrario.