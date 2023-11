Las cifras del sorprendente acuerdo de divorcio de Hugh Jackman

Hugh Jackman y su mujer, Deborra-Lee Furness han decidido poner el punto y final a su matrimonio. Después de permanecer 27 años casados, una de las parejas más estables de la industria del cine, con dos hijos en común, ha anunciado su divorcio. Se desconocían los problemas conyugales que arrastraba la pareja, ya que nunca habían demostrado síntomas de flaqueza. Al parecer, el desgaste de tantos años de convivencia habría sido el principal motivo de la separación.

Ambos siguen conservando una bonita amistad, tal y como demostraron en el cumpleaños del actor, que cumplió 55 años el pasado 12 de octubre. No obstante, el propósito ahora de ambos es cerrar un acuerdo de divorcio que no empañe sus 27 años de matrimonio ejemplar. El actor australiano, siempre muy receloso con su vida privada, ha solicitado a Deborra-Lee Furness firmar un acuerdo de confidencialidad para no airear asuntos relacionados con el matrimonio.

El medio National Enquirer ha sido el encargado de destapar las intenciones del intérprete, que irían acompañadas de una jugosa cantidad para la que ha sido su mujer. Según la publicación es un acuerdo que busca preservar la intimidad de la familia. “La preocupación de Hugh nunca ha sido el dinero, sino tenerlo todo bajo control. Es un hombre con muchos secretos y no quiere que ninguno de ellos quede expuesto”.

Incluso se atreve a dar las cifras del acuerdo de confidencialidad. “Digamos que Deb no tendrá que preocuparse por conseguir un trabajo. Tendrá suficiente dinero para el resto de su vida si firma un acuerdo de confidencialidad hermético. El actor estaría dispuesto a ceder 100 millones de dólares, siempre que ella acceda a sus estipulaciones”. La desorbitada cantidad supondría algo más de la tercera parte del patrimonio del actor, que rondaría los 290 millones de dólares.