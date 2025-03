El sorprendente cambio de ‘look’ de una Isabel Forner irreconocible

Isabel Forner es uno de los rostros más queridos de las tertulias televisivas de Zapeando. La periodista, que también trabaja en las retransmisiones de los partidos de Liga y de la Champions League, ha sido noticia por su impactante cambio de look. La propia Isabel Forner ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con su nueva imagen que ha acompañado del texto "Locura".

La colaboradora de Zapeando siempre ha destacado por su larga melena rubia con rizos. Ahora ha aparecido sin los rizos, con el pelo alisado y con un corte atrevido. Lo único que se mantiene de la antigua Isabel Forner es el color rubio de su pelo.

El impactante cambio de 'look' de Isabel Forner. / INSTAGRAM

La periodista, a la que no se le conoce ninguna pareja en la actualidad, siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano. Isabel Forner prefiere que la conozcan por su trabajo y sus méritos profesionales.

En una entrevista para el pódcast Tómatelo con vino le preguntaron si los futbolistas le tiran la caña en las entrevistas a pie de campo. La periodista contestaba con total sinceridad. “Te voy a decir la verdad. Pues claro que los hay. Los jugadores son personas que están expuestas a muy pocas personas. No se relacionan con tanta gente. Entonces, igual que yo tengo más posibilidades de acabar con técnicos, cámaras, realizadores, productores… y dentro entran los jugadores”, afirmaba.

A ella todavía no le ha dado ningún flechazo en esas entrevistas, aunque no cierra la puerta al amor. “Si de repente voy a un partido y sabes este flechazo que no te ocurre nunca y me enamoro, por supuesto no me voy a resistir al amor. Nunca me ha pasado. Yo no he querido mezclar, pero no tiene nada de malo”, aclaraba.