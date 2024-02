El sueño húmedo de Valeria Ros con quien menos imaginas

Valeria Ros se ha convertido en uno de los rostros más destacados de Atresmedia. Confirmada su presencia en la nueva edición de Tu cara me suena, que verá la luz en cuanto finalice El Desafío, la humorista ha protagonizado uno de los momentos más inesperados en Zapeando.

La tertuliana presenta un nuevo programa en Atresplayer, Sexo, famosos y muñecos de trapo en el que tanto ella como sus invitados cuentan relatos eróticos sobre ellos. A raíz del nuevo programa en la plataforma de Atresmedia, la colaboradora de Zapeando ha sacado el tema de los sueños eróticos con famosos.

Miki ha desvelado que tuvo un sueño pasado de tono con Laetita Casta. Dani Mateo, el presentador del espacio, también se ha mojado señalando la figura de Terelu Campos. “Es heavy, pero me pasó”, ha comentado. Pero la traca gorda estaba reservada para el final.

Valeria Ros confiesa con qué persona conocida tuvo un sueño erótico "sin querer" https://t.co/B6F5i83ZN6 — Zapeando (@zapeandola6) February 13, 2024

Valeria Ros ha sorprendido a todos los presentes cuando ha confesado la identidad del famoso que había aparecido por su sueño erótico. “Yo he tenido solo una fantasía erótica pero sin querer con el rey. Con el emérito”, ha aclarado. Mientras sus compañeros de debate no salían del asombro, Dani Mateo ha agregado que “lo peor es que no es un sueño”.