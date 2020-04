Rocío y Ana María, pelea ¿familiar? en directo

Rocío Flores y Ana María Aldón son dos de las concursantes más seguidas y polémicas de esta edición de Supervivientes. Desde se confirmó su participación ambas han dado mucho de lo que hablar en el reality. La relación de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco con la mujer de su abuelo es de todo menos cercana y cómplice. Además, Rocío se ganó desde el principio del concurso una gran enemiga, Yiya, quien ha hecho que la familia Jurado se distancie aún más si cabe.

Ortega Cano ha advertido a su mujer que conviene un acercamiento

Además de las peleas entre Rocío y Yiya, uno de los temas más comentados de Supervivientes ha sido la postura de Aldón quien, lejos de defender a la nieta de su marido, ha tratado de mantenerse al margen de sus enfrentamientos, incluso alguna vez ha apoyado en cierto modo a Yiya.

Ana María recibió el martes durante la gala la llamada de su marido en directo, conversación que le dejó caer ciertas pistas para reflexionar. Sin embargo, no fue la única que habló; Rocío Flores también lo hizo: "Yo, simplemente por ser la mujer de quien es, la considero de mi familia, y yo a mi familia la protejo", comenzó diciendo la joven. "Si esto fuera al revés, y yo escuchara esas palabras de algún familiar mío, sacaría las uñas por él", decía Rocío, a lo que añadió: "Yo no me iría a ningún sitio a tomar nada con esta persona". Los espectadores han visto una ruptura familiar, pero ahora queda por ver si Ana María sigue la recomendación de Ortega Cano y propicia un acercamiento entre ambas que, por otro lado, también le conviene de cara a llegar más lejos en el concurso.

La situación en España y en todo el mundo debido al coronavirus también ha hecho mella en los participantes, quienes a pesar de ser informados de cómo están sus familiares, viven con incertidumbre la evolución de esta crisis sanitaria. Rocío, bastante dada a los ataques de ansiedad y de ira, reaccionó de manera inesperada al enterarse de las circunstancias en España acordándose de su madre, Rocío Carrasco, con la que todo sea dicho de paso, no se habla desde hace siete años.

Tras seis semanas de aventura en Honduras, todos acusan la falta de contacto con sus familiares y amigos, algunos más que otros, y la pérdida de kilos por la escasez de alimentos es notable, incluso para la nieta de Rocío Jurado, quien ha confesado que lo que más echa de menos estos días es un buen bocadillo de filete empanado de su suegra, con queso y mayonesa incluidos.