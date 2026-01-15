El templo de Madrid donde se celebrará el funeral de la princesa Irene de Grecia

La princesa Irene entre su sobrina Elena y su hermana doña Sofía animando al equipo español de balonmano en Atenas 2004

La capilla ardiente de la princesa Irene de Grecia, fallecida este jueves en Madrid, será instalada en la en el Palacio de la Zarzuela, en un ámbito familiar, mientras que el sábado sus restos serán acogidos en la catedral ortodoxa en Madrid y el funeral se celebrará el próximo lunes en Atenas, donde será enterrada.

Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, ha fallecido a las 11:40 horas de este jueves a los 83 años. Según ha informado la Casa Real, la capilla ardiente quedará instalada en el Palacio de la Zarzuela esta noche, en un ámbito familiar, mientras que el sábado la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, en la calle Nicaragua, acogerá durante unas horas los restos mortales de la princesa Irene.

El próximo lunes, 19 de enero, el funeral se celebrará en Atenas y el entierro en el cementerio de Tatoi, donde reposan sus padres y hermano mayor. Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg, tía de Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el último momento.

La familia real ha expresado su profundo pesar "por la pérdida de una persona dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios".

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivía desde 1984 en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía. España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

El fallecimiento de la princesa Irene se une a otra gran pérdida sufrida por la reina Sofía en los últimas semanas, la de su prima la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió el pasado mes de diciembre a los 86 años.