Quién es el tenista que ha encandilado a Amor Romeira por las redes sociales

Amor Romeira ha encontrado el amor en una cancha de tenis. La televisiva ha confesado en el blog Outdoor de Telecinco que ha recobrado la chispa del amor gracias a un joven tenista español. “A día de hoy te puedo decir que tengo una ilusión con un tenista. El tenista me cae muy bien y me gusta muchísimo, me hace reír muchísimo. No es nada tóxico porque eso es muy importante. Este tenista me parece maravilloso”, ha explicado sobre su nueva ilusión.

La exconcursante de Gran Hermano ha preferido ser discreta y no ha querido desvelar directamente la identidad de su nuevo amor. “Es un tenista español. Hace poco me dio una cosita por la barriga porque me comentó una foto en redes sociales y dije: ‘esto no puede ser’. No creo que lo quiera llevar en secreto porque yo no soy la persona adecuada para llevar mis cosas en secreto. La época de Franco ya pasó y hay que vivir la vida como hay que vivirla”, ha contado sobre la relación que está germinando.

Como suele suceder en estos casos, más tarde o más temprano termina conociéndose el nombre de la persona que le ha robado el corazón a Amor Romeira. Es Alberto Barroso Campos, tenista pacense de 26 años que ocupa el puesto 452 en el ranking de la ATP. El tenista suele participar en los torneos ITF y Challenger. Incluso se ha destapado el contenido del comentario que le dedicó el deportista a Romeira en su cuenta de Instagram. “Guapa”, fue el comentario que le puso en una de las fotografías.

La televisiva se ha abierto en canal para comentar como es a día de hoy su vida sexual. “El sexo, para mí, es mucho mejor, con deseo de conocer a la persona y no tener sexo por tener sexo. No era consciente de cómo lo estaba viviendo. Era la necesidad de demostrar al mundo que yo era mujer”, ha reivindicado a los cuatro vientos.