The Fitzgerald Burger aterriza en Sevilla dispuesto a cambiarlo todo

THE FITZGERALD

El empresario Carlos Gelabert, en uno de los locales de The Fitzgerald Burger Company.

Carlos Gelabert tuvo la magnífica idea de trasladar las auténticas recetas de las burgers americanas a su ciudad natal, Torrent, fuertemente castigada por la tragedia de la DANA. Tras 11 años al frente de The Fitzgerald Burger Company, la cadena que cuenta con 28 establecimientos repartidos por Valencia, Madrid, Zaragoza y Murcia, a acaba de abrir su primer local en Andalucía, concretamente en la calle Luis Montoto de Sevilla.

–¿Cómo decidió emprender en el sector de las hamburguesas con The Fitzgerald? –Nosotros somos una familia de tradición hostelera de toda la vida, principalmente por mi padre. Tanto mi hermano como yo llevamos metido en vena esa pasión por la hostelería. En un principio decidimos trabajar con él y luego emprendimos nuestro propio negocio. Con la crisis económica de 2009 nos llevamos un fuerte varapalo y perdimos todo unos años más tarde. Pero no nos venimos abajo y optamos por empezar de cero con un local nuevo. Con todo lo que habíamos aprendido comenzamos con The Fitzgerald nuestra aventura con las hamburguesas. Entonces juntamos lo que sabíamos de la hostelería tradicional con un producto más casual con el que nosotros nos sintiéramos identificados como es la hamburguesa.

–¿Cómo le ha afectado la terrible DANA que ha arrasado buena parte de su tierra, la Comunidad Valenciana? –Ha sido muy duro. Por suerte, no hemos tenido que lamentar ningún daño personal, solo destrozos materiales. Respecto a los restaurantes, los principales problemas se han centrado en los proveedores por cuestiones de logística y transportes.

–Además de la reciente apertura de Sevilla, ¿está prevista alguna otra apertura en Andalucía? –Estamos ahora mismo con toda la carne del asador puesta en Sevilla. A final del año pasado y principios de 2024 abrimos en Murcia y Cartagena dirigiéndonos poco a poco hacia el sur. De esta manera, hemos llegado a Sevilla, que es el inicio de nuestra expansión por Andalucía. A día de hoy no te puedo decir nada concreto, pero hay ciudades como Málaga o Córdoba donde tendríamos una gran aceptación.

La cadena valenciana ha escogido la calle Luis Montoto de Sevilla para ubicar su primer restaurante en Andalucía. / THE FITZGERALD

–En el plano gastronómico, ¿qué ofrece The Fitzgeral Burger Company? –Ofrecemos hamburguesas que hacemos a la brasa, con un horno josper y carbón de encina. Todo se hace al momento y con productos de primerísima calidad. Tenemos nuestro propio pan brioche de mantequilla, de elaboración artesanal. Con un ticket medio muy equilibrado, por debajo de los 15 euros que incluye hamburguesa, patata y bebida.

–El sector de las hamburguesas ha evolucionado mucho en los últimos años y la competencia es brutal en la actualidad... –Eso es. Al final tanta competencia ha subido el listón. Esto enriquece al sector de la hostelería porque los conceptos mejoran y evolucionan. Obviamente habrá una selección natural y unos irán creciendo mientras otros se quedan en el camino. Nosotros hemos sido fieles desde el primer día a un estilo, a unos valores y a un producto y en ello seguimos trabajando.

El establecimiento se caracteriza por una decoración casual, alternativa y con un estilo desenfadado. / THE FITZGERALD

–¿Qué modelo de franquicia ponéis a disposición de las personas que quieran emprender con The Fitzgerald Burger Company? –Tiene que ser un empresario o un partner que crea mucho en la marca, que sepa lo que hacemos y esté ligado a los valores que queremos transmitir. Estamos intentando crecer en un formato de 80% locales propios y 20% franquiciados. Nos gusta dar oportunidades a gente que tienen experiencia en la hostelería y quieren formar parte del negocio de una manera más empresarial. En los últimos años hemos puesto en marcha un modelo en el que damos soporte para todo, desde temas de personal con nuestra propia agencia laboral a cuestiones relacionadas con las obras del local. No queremos que el cliente perciba la clásica diferencia entre el local propio y el franquiciado en cuanto a la calidad.

–¿Cuáles son los planes de futuro de la marca? –La idea es cerrar el año con 30 restaurantes. El siguiente hito sería llegar a los 50, un objetivo que nos marcamos para los años 20025 y 2026. Y en un futuro más lejano poder alcanzar los 100, pero bueno esa es una aspiración a largo plazo.