El trauma de Joaquín Sánchez con su hija Daniela y su primera experiencia sexual

Joaquín Sánchez y su familia continúan inmersos en su viaje televisado por Japón. En el nuevo capítulo que ha emitido Antena 3 de El capitán por Japón, la familia Sánchez Saborido ha vivido uno de los momentos más íntimos de su aventura. Todos ellos han hablado abiertamente de sexo y hemos podido conocer cuál fue la reacción del exjugador del Real Betis cuando supo que su hija Daniela había practicado sexo por primera vez.

La familia se encontraba descansando en el hotel cuando han decidido charlar de manera distendida sobre las relaciones sexuales. Susana Saborido ha confesado cuándo había perdido la virginidad, aunque sus hijas mostraron ciertas dudas acerca de las explicaciones que había dado su madre.

Daniela, la primogénita de la familia Sánchez Saborido, ha confesado que ella puso en conocimiento de sus padres que había tenido sexo. La reacción de Joaquín a la noticia fue un tanto curiosa porque a él le hubiera gustado tener una charla previa con su hija. “Me harté de llorar”, ha reconocido. “A mí me hubiera gustado haber tenido una conversación antes contigo”, ha manifestado Joaquín.

Aprovechando la coyuntura de la conversación, Susana Saborido se ha dirigido a su hija pequeña, Salma, para darle algunos consejos sobre su primera experiencia sexual, un punto de inflexión para cualquier persona. La matriarca de la familia le ha comentado que las prisas no son buenas y que todo llegará en su debido momento. Susana le ha aconsejado que cuando quiera hacerlo sea porque considera que es el momento adecuado y que no se deje presionar por nadie.