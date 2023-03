Una concursante de ‘La isla de las tentaciones’ sufre el atropello de un coche

Naomi Asensi, una de las concursantes más pasionales y carismáticas de la sexta edición de La isla de las tentaciones, ha pasado uno de los peores momentos de su vida. La pareja de Adrián en el reality de Telecinco, actualmente en antena, se ha llevado un tremendo susto al ser atropellada por un taxista. La joven valenciana ha narrado la secuencia del incidente en sus stories de Instagram. “Estaba guardando las maletas en el taxi. Entonces, otro que venía, se ve que alguien se le ha cruzado por delante y, para esquivarle, me ha pisado a mí”, ha explicado sobre el desafortunado episodio que le ha tocado vivir.

La participante de La isla de las tentaciones 6 ha contado con todo tipo de detalles el atropello sufrido por parte de un taxista. “Me ha reventado y me he puesto a llorar como una loca. Al principio, no sentía el pie, pero después, poco a poco, no tenía dolor”, ha asegurado.

La joven valenciana ha recibido el apoyo de sus seguidores que han querido interesarse por su estado de salud tras el accidente. Naomi ha aclarado que “solo tiene algún que otro raspón en la piel”. También se ha mostrado comprensiva con el taxista, ya que considera que no le puede culpar de por vida por el despiste que ha tenido. “Me habéis dicho que me indemnice el taxista, pero es que mi prima me ha contado que el hombre se ha asustado que flipas. Se ha preocupado, nos ha dado sus datos, y me ha pedido que luego le escriba para saber cómo estoy”, ha dicho sobre el comportamiento del conductor del taxi.

Por último, Naomi no ha perdido el humor y la espontaneidad que le caracteriza. “Todo se arregla con un poco de Thrombocid, una lloradita y a seguir existiendo”, ha finalizado.