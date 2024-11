Última hora sobre el estado de salud de la reina consorte Camila

The Royal Family/Twitter

El palacio de Buckingham anunciaba esta semana que la reina Camila está convaleciente de una infección en el pecho, secuela de su agotamiento por el extenso viaje oficial a Oceanía junto a su marido, Carlos III. Se recortó no obstante la agenda prevista, sin recalar en Nueva Zelanda, para no alterar demasiado el tratamiento contra el cáncer al que se sigue sometiendo el soberano británico. La pareja real estuvo en Australia y Samoa durante casi dos semanas y la reina, de 77 años, se ha visto afectada por una insuficiencia respiratoria por este compromiso.

Aunque despertó preocupación esta dolencia que sufre la esposa del monarca, desde Buckingham se ha actualizado su estado de salud y se ha informado que no reviste de la gravedad que se temía en un principio. Camila regresará a sus obligaciones la semana próxima, el martes, ya respuesta de la infección y sin las complicaciones que en principio se preveían.

Dicho martes presidirá una recepción de un premio literario, recuperando los compromisos previstos. Donde no estará será en los actos de este domingo, el día de homenaje a los caídos de la Commonwealth en las guerras mundiales, el llamado Remenbrance Day en el que las coronas de amapolas honran los monumentos a la memoria de los soldados británicos El rey Carlos y el príncipe Guillermo rendirán con ofrendas el homenaje a los caídos en la mañana de este día 10.

La reina Camila, antes de su reincorporación, la verán los británicos en un especial en la cadena ITV, a las 21.00 este lunes en apoyo a las mujeres que han sufrido malos tratos en su entorno familiar. A lo largo de estos años la consorte británica ha trabajado con entidades que ayudan y protegen a las mujeres maltratadas y participa en un documental con amplia entrevista titular Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors, Su Majestad la Reina: detrás de las puertas cerradas, con su testimonio del trabajo efectuado junto a las palabras de las británicas que van a relatar su difícil vivencia.