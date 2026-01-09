La última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero

Sara Carbonero abandona la UCI y ya descansa en planta a la espera de recibir al alta médica en los próximos días.

Buenas noticias para Sara Carbonero tras su ingreso de urgencia en la UCI a principios de año. La periodista ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Lanzarote y ya descansa en planta. Un paso más hacia su recuperación después de sufrir un fuerte dolor abdominal cuando se encontraba pasando unos días de descanso en Lanzarote junto a su pareja, el empresario José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, entre ellos su inseparable Isabel Jiménez.

La periodista tuvo que ser operada de urgencia el pasado 2 de enero debido a una indisposición repentina y un fuerte dolor abdominal. Sara empezó a sentir molestias durante sus días de desconexión en La Graciosa.

Apenas han trascendido datos de su operación y evolución médica, pero la revista Lecturas aclaraba que la operación no tenía nada que ver con el cáncer de ovarios que le diagnosticaron a la comunicadora en 2019. Sara ha estado arropada en el hospital por su pareja, José Luis Cabrera, su madre y su hermana, que en cuanto supieron de la gravedad del asunto se desplazaron hasta Lanzarote para estar junto a Carbonero.

Este contratiempo de salud le ha impedido estar en el cumpleaños de su hijo Martín, que el pasado 3 de enero cumplía 11 años. Su padre, Iker Casillas, ha estado muy pendiente del estado de salud de su exmujer. El deportista quiso lanzar un mensaje de esperanza y optimismo que ha sido difundido por la revista Lecturas. “Está bien, no hay que preocuparse por suerte”, ha aclarado.

Iker Casillas destacaba que Sara Carbonero evoluciona favorablemente, pero no quiso marcar plazos para su regreso a Madrid. “En cuanto pueda, vendrá. Ten en cuenta que ha ocurrido en fechas señaladas y es todo más complicado. Ya va a volver pronto”, aseguraba.

Las palabras de esperanza de su exmarido coincidían con la información desvelada por la periodista Gema López, quien revelaba que Sara continuaba ingresada en la UCI pero estaba plenamente consciente, un hecho que corrobora la evolución favorable de la periodista y que ahora se ha traducido con el pase a planta, a la espera de recibir el alta médica en los próximos días.