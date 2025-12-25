El último capricho de Cristiano y Georgina: dos exclusivas villas en el Mar Rojo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han adquirido dos lujosas villas en el Mar Rojo, valoradas cada una de ellas en un precio que ronda los 5 millones de euros.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez atraviesan uno de los mejores momentos desde que se hizo pública su relación sentimental. Con planes de boda a la vista y una familia numerosa, la pareja está enfocada en su bienestar y el de sus hijos. El futbolista y la modelo, como amantes del lujo y la buena vida, no han escatimado en el gasto de su último capricho.

El futbolista del Al-Nassr y la influencer española han recibido por adelantado los regalos de Papá Noel. Se trata de dos exclusivas villas situadas en el Mar Rojo. Ambas propiedades, de nueva construcción, tienen un precio que oscila entre los 4 y 5 millones de euros. El alquiler de una de estas villas ronda la friolera de 18.000 euros por noche.

Las casas se incluyen en un lujoso y exclusivo complejo turístico que cuenta con 18 villas inspiradas en formas marinas. Los residentes solo pueden acceder a las viviendas a través de un barco o de un hidroavión. Los responsables de The Red Sea se muestran encantados de tener a Cristiano y Georgina entre sus nuevos vecinos. “Su decisión de tener una propiedad aquí refleja el atractivo del destino para quienes buscan aventura con privacidad, lujo con naturaleza… Estamos deseando ayudarles a descubrir todo lo que The Red Sea Residences tiene que ofrecer”, han expresado en un comunicado.

Cristiano Ronaldo se ha convertido en la imagen promocional de esta exclusiva zona situada en un entorno único. “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”, ha comentado el futbolista en las redes sociales.