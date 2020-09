Andrés Velencoso ya tiene sustituta para Lara Álvarez en su corazón. El modelo sale con una actriz, presentadora y modelo gaditana, Paloma Gómez, como publica esta semana la revista ¡Hola! La joven, de 31 años, nació en la localidad gaditana de San Fernando, aunque vive en Madrid por motivos laborales. ¡Hola! ha captado a la nueva pareja paseando en actitud cariñosa por las calles de la capital. Una románticas imágenes coronadas con un apasionado beso.

Aunque es poco dada a las redes sociales (tiene 10.000 seguidores en Instagram), la intérprete aprovecha cualquier ocasión para presumir de su tierra natal, de la que se marchó hace unos años para cumplir su sueño de labrarse una carrera en el mundo del espectáculo y la moda. Precisamente, Paula ha trabajado para firmas de tanto renombre como L'Oreal y Armani. Además, ha participado en la cuarta temporada de la serie Élite, de Netflix. Parece ser que precisamente en este rodaje surgió la chispa del amor entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram Big Monday Energyyy 💅🏽✨ Una publicación compartida de Paula Gómez (@paula_g0mez) el 31 Ago, 2020 a las 6:11 PDT

Velencoso y Gómez, tal y como se puede comprobar, no paran de regalarse likes en sus cuentas de Instagram. Es ahí donde Paula Gómez también se interesa por otros campos profesionales y donde se postula como influencer e it girl, aunque no tenga la proyección internacional del catalán. Gran parte del contenido del que nutre su galería fija y también sus stories estás focalizados a la moda, la belleza, la fotografía y la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Morning light Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso) el 19 Sep, 2020 a las 11:54 PDT

La nueva conquista de Velencoso, tras superar su ruptura con Lara, no sólo ha trabajado como modelo sino que además, en la actualidad, presenta un programa de televisión en La Sexta, aunque sea en la franja de madrugada. Anteriormente trabajó para el grupo Mediaset capitaneando otro formato televisivo en directo e incluso siendo la imagen de la cadena en varias campañas publicitarias. En el universo de la interpretación, ha desempeñado papeles en series como Centro médico, de TVE, o Velvet, en Antena 3, donde por cierto también participó Velencoso.