Andrés Velencoso, 'hombre Sardá'

Con permiso de la Reina Letizia, Andrés Velencoso, uno de los modelos con más proyección internacional, ha sido uno de los grandes protagonistas este viernes de la Mercedes Benz Fashion Week. Velencoso ha sido la gran estrella del desfile de Andrés Sardá, que presenta su nueva colección caracterizada por el reciclaje. Es una ocasión especial para el porque el mismo día de su cumpleaños (44 años) desfila por primera vez para una firma femenina, y también es la primera vez que Andrés Sarda cuenta con un modelo masculino sobre la pasarela.

Mario Vaquerizo fue su primer chico en desfilar, pero el cantante no es modelo. Andrés, sí. "Es un icono de la moda española", dice Nuria Sardá, directora creativa de la firma. "Es nuestro modelo más internacional y estamos encantados de trabajar con gente que nos gusta, y sobre todo hoy que es su cumpleaños".

Andrés Velencoso ha hecho dos salidas en la pasarela. Una con un look de jeans y otra con un estilismo más sofisticado, con un pantalón de raso y camisa de encaje. "Ha sido brutal", dice Andrés Velencoso al terminar el desfile. "Cuando me pidieron que desfilara para Andrés Sardá fue un subidón, hacía muchos años que no venía a la Madrid Fashion Week. Pero luego pensé, '¡y qué me van a poner!'. Pero ha sido estupendo".

La colección bebe de la estética y la música disco, y Velencoso ha cerrado el desfile con un look muy especial. Se lleva bien con su parte femenina, se nota, y sobre la pasarela se ha contoneado con un aire a lo Tony Manero, protagonista de Fiebre del sábado noche. "Yo me veo más Corto Maltés", dice mientras una nube de admiradoras y admiradores le rodea para hacerse fotos con él. Es una estrella de la moda y ahora pelea para tener su hueco en el cine y la televisión. Tablas, talento y físico tienen. Eso nadie lo duda.